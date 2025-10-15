dalivali.bg
На фона на протестите: Нова длъжност във всяка болница ще следи за натоварването на специализантите

Това ще бъде отговорник по специализацията, към когото младите лекари ще могат да се обръщат при проблеми

Мария Савкова Мария Савкова

Публикувано в  09:22 ч. 15.10.2025 г.

Младите лекари у нас отново излизат на протест – този път под надслов „Погребението на едно бъдеще“. Демонстрацията ще бъде пред здравното министерство в столицата.

По темата в предаването „Тази сутрин“ говори зам.- министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков, с когото заедно ще търсим отговорите на въпроса - как ще бъдат постигнати исканията на младите лекари.

„Аз мисля, че върви добър диалог и се виждаме, обсъждаме техните искания, предложения“, обнадежден е той.

И посочи – че с повечето от предложенията властта е съгласна, а част от тях вече са включени в промени в Наредба №1, която урежда условията за специализация.

„Повечето от нещата сме съгласни с тях и те вече са предложени за промяна. Отпада членът, който свързваше заплащането със стария минимален осигурителен доход, тъй като той е по-нисък от минималната работна заплата“, обясни д-р Пенков.

Ще има ли повишение на здравните осигуровки от 1 януари?

Той увери, че контролът върху болниците ще бъде засилен, за да не се допуска специализантите да бъдат натоварвани с допълнителни графици или дежурства, извън обучението им. Министерството вече е изпратило писма до всички регионални здравни инспекции с инструкции да проверяват подобни случаи.

Според здравния заместник-министър се създава и нова позиция във всяка болница – отговорник по специализацията, към когото младите лекари ще могат да се обръщат при проблеми.

„Специализантите ще могат да говорят с него и да споделят както това, което им се вижда, че не е добре, или това, което ги радва“, допълни той.

По отношение на възнагражденията д-р Пенков посочи, че Министерството на здравеопазването настоява за увеличение на бюджета за държавно финансираните бройки, но решението зависи от Народното събрание.

„Не мога да поема ангажимент за увеличение на заплатите – това не е решение на министерството, а на парламента“, уточни той.

