На фона на протестите: Нова длъжност във всяка болница ще следи за натоварването на специализантите

Младите лекари у нас отново излизат на протест – този път под надслов „Погребението на едно бъдеще“. Демонстрацията ще бъде пред здравното министерство в столицата.

По темата в предаването „Тази сутрин“ говори зам.- министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков, с когото заедно ще търсим отговорите на въпроса - как ще бъдат постигнати исканията на младите лекари.

„Аз мисля, че върви добър диалог и се виждаме, обсъждаме техните искания, предложения“, обнадежден е той.

И посочи – че с повечето от предложенията властта е съгласна, а част от тях вече са включени в промени в Наредба №1, която урежда условията за специализация.

„Повечето от нещата сме съгласни с тях и те вече са предложени за промяна. Отпада членът, който свързваше заплащането със стария минимален осигурителен доход, тъй като той е по-нисък от минималната работна заплата“, обясни д-р Пенков.

Той увери, че контролът върху болниците ще бъде засилен, за да не се допуска специализантите да бъдат натоварвани с допълнителни графици или дежурства, извън обучението им. Министерството вече е изпратило писма до всички регионални здравни инспекции с инструкции да проверяват подобни случаи.

Според здравния заместник-министър се създава и нова позиция във всяка болница – отговорник по специализацията, към когото младите лекари ще могат да се обръщат при проблеми.

„Специализантите ще могат да говорят с него и да споделят както това, което им се вижда, че не е добре, или това, което ги радва“, допълни той.

По отношение на възнагражденията д-р Пенков посочи, че Министерството на здравеопазването настоява за увеличение на бюджета за държавно финансираните бройки, но решението зависи от Народното събрание.

„Не мога да поема ангажимент за увеличение на заплатите – това не е решение на министерството, а на парламента“, уточни той.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER