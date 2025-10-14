Ще има ли повишение на здравните осигуровки от 1 януари?

Да очакваме ли повишение на здравните осигуровки от 1 януари. Темата предизвика напрежение между работодатели и синдикати - какво е мнението на здравният министър?

Димитър Върбанов го попита в Габрово, където Силви Кирилов присъства на откриването на хеликоптерна площадка за въздушната линейка.

Няма да бъде увеличаван размерът на здравните вноски. Поне такова ще бъде предложението на здравното министерство. Говорим за от първи януари догодина. В това увери министър Силви Кирилов.

Здравният министър коментира още и предложението на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари да бъде вдигната потребителската такса за посещение при личен лекар, която в момента е 2,90 лева.

„Здравната вноска на този етап, ние не предлагаме да бъде вдигната", заяви Силви Кирилов.

„Таксата при джипитата - чух един колега да казва, че министърът го е страх да участва в този разговор, но ние въвеждаме еврото от първи януари и сме приели, че до 30 юни няма да предприемаме повишаване на таксите", посочи той.

Министър Силви Кирилов днес присъства на откриването на хеликоптерна площадка за въздушна линейка в областната болница в Габрово.

Това е деветата площадка, която се разкрива в страната от общо 18, които трябва да има във всяка областна болница.

Министър Кирилов каза, че всеки момент се очаква и четвъртият хеликоптер - въздушна линейка да дойде в страната.

Днес хеликоптер на площадката не кацна, защото по думите на министъра - това е скъпа операция и е излишно да се изразходват такива средства просто за едно откриване.