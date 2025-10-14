dalivali.bg
София
сега Облачно 13°
13 Облачно 14°
14 Облачно 15°
15 Облачно 15°
16 Разкъсана облачност 15°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Ще има ли повишение на здравните осигуровки от 1 януари?

Темата предизвика напрежение между работодатели и синдикати

Димитър Върбанов

Публикувано в  12:34 ч. 14.10.2025 г.

Да очакваме ли повишение на здравните осигуровки от 1 януари. Темата предизвика напрежение между работодатели и синдикати - какво е мнението на здравният министър?

Димитър Върбанов го попита в Габрово, където  Силви Кирилов присъства на откриването на хеликоптерна площадка за въздушната линейка.

1/5 от лекарите у нас – с тревожност: Д-р Румен Гоцев споделя рецептата си за справяне с емоциите

Няма да бъде увеличаван размерът на здравните вноски. Поне такова ще бъде предложението на здравното министерство. Говорим за от първи януари догодина. В това увери министър Силви Кирилов.

Здравният министър коментира още и предложението на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари да бъде вдигната потребителската такса за посещение при личен лекар,  която в момента е 2,90 лева. 

Общопрактикуващите лекари искат таксата при тях да е около половин процент от минималната заплата

„Здравната вноска на този етап, ние не предлагаме да бъде вдигната", заяви Силви Кирилов.

„Таксата при джипитата - чух един колега да казва, че министърът го е страх да участва в този разговор, но ние въвеждаме еврото от първи януари и сме приели, че до 30 юни няма да предприемаме  повишаване на таксите", посочи той.

Министър Силви Кирилов днес присъства на откриването на хеликоптерна площадка за въздушна линейка  в областната болница в Габрово.

Това е деветата площадка, която се разкрива в страната от общо 18,  които трябва да има във всяка областна болница. 

Министър Кирилов каза, че всеки момент се очаква и четвъртият хеликоптер - въздушна линейка да дойде в страната. 

Днес хеликоптер на площадката не кацна, защото по думите на министъра - това е скъпа операция и е излишно да се изразходват такива средства просто за едно откриване.

Протест на младите лекари под надслов

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
"Ако бедствието бе станало лятото, жертвите щяха да бъдат стотици": Съставиха акт за незаконно строителство в „Елените“

"Ако бедствието бе станало лятото, жертвите щяха да бъдат стотици": Съставиха акт за незаконно строителство в „Елените“
Машинисти с дрога: Положителна проба за наркотици във влака, който прегази мъж

Машинисти с дрога: Положителна проба за наркотици във влака, който прегази мъж
Войната свърши: САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за Газа (ВИДЕО)

Войната свърши: САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за Газа (ВИДЕО)
Акция в "Пътна полиция"-Хасково, задържани са служител и посредник

Акция в "Пътна полиция"-Хасково, задържани са служител и посредник
Тълпата в Израел ликува: Първи кадри на освободени израелски заложници от „Хамас“ (ВИДЕО)

Тълпата в Израел ликува: Първи кадри на освободени израелски заложници от „Хамас“ (ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: Откриха храм на Слънцето на Перперикон
Откриха храм на Слънцето на Перперикон
Снимка: Посланикът на Израел: Денят беше невероятен, сълзите ни течаха безспир
Посланикът на Израел: Денят беше невероятен, сълзите ни течаха безспир
Снимка: Проф. Рачев: Температурите са под нормата, но „кристалната топка“ показва над 20° на Димитровден
Проф. Рачев: Температурите са под нормата, но „кристалната топка“ показва над 20° на Димитровден
Лице в лице
Снимка: Емилия Милчева, Александър Симов, Георги Харизанов и Мохамед Халаф са гости в "Лице в лице"
Емилия Милчева, Александър Симов, Георги Харизанов и Мохамед Халаф са гости в "Лице в лице"
Снимка: От мирния план до мира
От мирния план до мира
Снимка: Националната сигурност: Заплахите и ролята на разузнаването
Националната сигурност: Заплахите и ролята на разузнаването
Тази събота и неделя
Снимка: Жените в бизнеса
Жените в бизнеса
Снимка: Не без дъщеря ми
Не без дъщеря ми
Снимка: Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука