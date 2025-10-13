В България 32% от медицинските специалисти посочват, че страдат от депресия, а 21% – от тревожност, което поставя страната на средно ниво спрямо останалите държави в Общността. Това показва ново проучване на Европейския офис на Световната здравна организация.

Снимка: bTV

Първенци по депресия са Латвия, където 50% от всички лекари страдат от депресия, следвани от Полша. България е на 10-то място, а на последно е Дания с 15 на сто.

Снимка: bTV

Подобни са данните и за нивата на тревожност - отново първа е Латвия с 61% от всички лекари, следвана от Франция с 41%. България тук е на 14-то място с 21 на сто, а последни са Нидерландия с едва 6%.

Д-р Румен Гоцев е от 43 години в професията и казва, че трудно ще се намери случай, който да го депресира. „То е както в армията. Първо стреляш и после мислиш. Така и тука. Първо оказваме Спешна помощ и после, ако можем, се отдаваме на емоциите“, заяви д-р Гоцев.

Д-р Гоцев преодолява тревожността със здрав сън и хумор. В най-напрегнатите моменти разказва вица за Св. Петър, който посреща трима лекари в рая. Българските лекари не са най-тревожните и изпадащи в депресия, но според специалистите, те могат да преминават през тези състояния, без да си дават сметка за тях.

Снимка: bTV

Според психолога Маргарита Бакрачева, депресивните състояния при лекарите може да доведат дори до загуба на хуманност: „Не третирам хората, както обикновено, а ги разглеждам като врагове, тъй като те изчерпват моята енергия“.

Според данните на СЗО, медицинските работници у нас са в тревога заради високия процент временни трудови договори, също и работните смени - един от 4 лекари работи повече от 50 часа седмично.

Снимка: bTV

Винаги, когато може, д-р Гоцев напуска София, за да дойде истинската почивка.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK



