Протест на младите лекари под надслов "Стига лъжи!" се провежда в София

Национален протест на младите лекари, сестрите и медицинските специалисти "Бъдеще в България" се провежда пред Министерството на здравеопазването. Той е под надслов "Стига лъжи!". 

Причината за недоволството им е, че вече половин година няма никаква крачка напред и държавата не решава проблемите им. 

Демонстрантите са категорични, че проявено търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на техните проблеми, вече се изчерпа, тъй като половин година след началото на протестите резултат няма. 

Младите медици настояват за реални действия и то веднага и обвиняват управляващите в "празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката".

Те призовават гражданите да подкрепят протеста им, защото се борят за бъдещето на България, за всеки един пациент и неговото благополучие. 

След като изразят недоволството си от "свършената" работа на площада пред Министерството на здравеопазването, протестиращите ще се отправят на шествие до Орлов мост. 

„Българската здравна система не се крепи на младите лекари. Те имат своите задължения, своите амбиции. Обучението не е по Закона за скачените съдове“, заяви по-рано пред bTV здравният министър Силви Кирилов.

По думите му Министерството на здравеопазването не е финансово министерство.

Според младите лекари здравният министър бяга от отговорностите си. 

