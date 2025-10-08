Протестите на младите лекари продължават и следващата демонстрация ще е след седмица. Междувременно пред bTV министърът на здравеопазването Силви Кирилов заяви, че или не се е изразил правилно, или е останал неразбран за думите си, че "здравната система не се крепи на младите лекари".

“Неговите думи ме обидиха дълбока и обидиха доста хора от съсловието. Той показва за пореден път, че ние не сме важни на системата и отново като депутата Тошко Йорданов ни гони в чужбина”, каза Василена Димитрова, студент по медицина, част от организаторите на протестите.



„Нещо сме изпаднали в... или аз не съм се изразил точно, или вие не сте ме разбрали – всички сме важни в тази система“, каза Кирилов. На въпрос дали ще се извини, той отговори: „За кое? Благодаря“.

