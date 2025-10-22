Северна Корея изстреля днес няколко балистични ракети с малък обсег от източното си крайбрежие към Японско море, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Канцеларията на южнокорейския президент И Дже-мьон съобщи, че е свикала заседание на Съвета за национална сигурност след тази активност на Пхенян.

Ракетите са изстреляна броени дни преди посещението в Южна Корея на световни лидери, които ще участват другата седмица в среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

Сред тях ще бъдат президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин. Очаква се Тръмп да разговарят с южнокорейския си колега по време на срещата.

Това е първото изстрелване на балистична ракета от Пхенян от май. Северна Корея отхвърля международната забрана за разработването на подобни оръжия, която е подкрепена от редица държави, сред които САЩ и Южна Корея.

По-рано южнокорейската армия засече няколко снаряда, за които се смята, че са балистични ракети с малък обсег на действие, изстреляни в североизточна посока от район в близост до севернокорейската столицата Пхенян, съобщи Обединеният началник-щаб на Въоръжените сили на Република Корея. Южнокорейските военни уточниха, че ракетите са изминали около 350 километра преди да паднат.

Сеул съобщи, че е информирал САЩ и Япония за изстрелванията.

Японският премиер Санае Такаичи заяви, че изстрелването на ракети от Северна Корея не е оказало влияние върху сигурността на Япония и че Токио споделя информация в реално време с Вашингтон.

Предишният ракетен опит на Пхенян е от 8 май. Тогава бяха изстреляни няколко балистични ракети с малък обсег, отново от източното крайбрежие на Северна Корея.

Северна Корея представи най-новата си междуконтинентална балистична ракета на военен парад на 10 октомври.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK