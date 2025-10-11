Севернокорейският ръководител Ким Чен-ун прие голям военен парад, а на събитието в Пхенян беше показана нова междуконтинентална балистична ракета, съобщи Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), цитирана от Ройтерс.
Парадът, който започна късно снощи, се състоя по случай 80 години от основаването на управляващата Корейска трудова партия.
Китайският премиер Ли Цян, делегация от Русия, водена от бившия президент Дмитрий Медведев, и шефът на виетнамската компартия То Лам бяха сред чуждестранните гости, дошли в Пхенян за юбилея.
На военния парад Северна Корея, която е ядрена държава, показа най-съвременната си междуконтинентална балистична ракета „Хвасон 20“, описана от КЦТА като „най-мощната стратегическа оръжейна система“ на страната.
Кадри с ракетата разпространи руската агенция ТАСС:
Серията „Хвасон“ даде на Северна Корея възможност да атакува всяка точка от континенталната част на САЩ, но остават съмненията дали системите за насочване на ракетата са достатъчно усъвършенствани, за да може да достигне целта, и дали бойната ѝ глава е способна да издържи при обратното връщане в атмосферата, отбелязва Ройтерс.
Севернокорейският лидер Ким казал на руския си гост Медведев, че се надява укрепването на връзките с Москва да продължи и двете страни да си взаимодействат тясно за постигането на общите цели.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK