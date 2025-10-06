dalivali.bg
София
сега Облачно 10°
08 Дъжд
09 Краткотраен дъжд
10 Облачно 10°
11 Дъжд 10°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

Ким Чен Ун инспектира нов военен кораб и заплаши да „накаже провокациите на врага“

Според твърденията военната машина е разработена с помощта на Русия

Снимка: Кадър, Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:07 ч. 06.10.2025 г.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун посети един от новите военни кораби на страната, заявявайки, че плавателният съд с водоизместимост 5000 тона трябва да „накаже провокациите на врага“, съобщиха от държавната телевизия в Пхенян.

Корабът „Чхое Хьон“ е един от двата „разрушителя“ от този клас, пуснати на вода през настоящата година, докато Ким засилва усилията си за разширяване на военноморските способности на страната.

Снимка: Кадър, Reuters

„Този военен кораб е ясно доказателство за развитието на въоръжените сили на нашата страна“, заяви Ким по време на визитата си. Огромната мощ на нашия флот трябва да бъде използвана в открито море, за да възпира, противодейства и наказва провокациите на врага в защита на държавния суверенитет, цитиран от БГНЕС.

Ким обяви, че до октомври следващата година ще бъде построен трети разрушител от същия клас.

Ким Чен Ун заплаши да изпрати жените с „несоциалистически“ и „буржоазни“ гърди в ГУЛАГ

Южнокорейските военни твърдят, че „Чхое Хьон“ вероятно е разработен с помощта на Русия – възможно като част от сделка, при която Северна Корея изпраща хиляди свои войници да подкрепят Москва във войната ѝ в Украйна.

Снимки показват Ким в командната зала на кораба, пред монитори, изобразяващи водите около Корейския полуостров. На друга снимка той сочи към замъглена карта пред група военни генерали.

Посещението се състоя ден, след като Ким обяви разполагането на „специални средства за атака по ключови цели“ в отговор на, както той определи, нарастващото въоръжаване на Съединените щати в Южна Корея, без да разкрие повече подробности.

„Враговете на Пхенян ще трябва сериозно да се замислят накъде се движи тяхната собствена сигурност,“ предупреди той.

Китай призова Северна Корея да работят заедно срещу „хегемонията“

Съединените щати поддържат около 28 500 войници в Южна Корея, за да противодействат на заплахите от страна на ядреновъоръжената Северна Корея. Миналия месец Вашингтон, Сеул и Токио проведоха съвместни военни учения, които Пхенян традиционно осъжда като подготовка за инвазия, докато съюзниците настояват, че те имат чисто отбранителен характер. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Оранжев код за порои в 10 области в понеделник – 6 октомври (ВИДЕО)

Оранжев код за порои в 10 области в понеделник – 6 октомври (ВИДЕО)
Кола се вряза в тълпа във Варна по време на състезание, има загинал (ВИДЕО)

Кола се вряза в тълпа във Варна по време на състезание, има загинал (ВИДЕО)
Русия атакува украинския град Лвов, Полша вдигна изтребители за защита на въздушното си пространство

Русия атакува украинския град Лвов, Полша вдигна изтребители за защита на въздушното си пространство
Царево след потопа: Фирмата, изгубила сейфа си в морето, нае водолаз да го търси

Царево след потопа: Фирмата, изгубила сейфа си в морето, нае водолаз да го търси
"Беше много тежко, заварихме пострадалите в пропастта"

"Беше много тежко, заварихме пострадалите в пропастта"
Тази сутрин
Снимка: bTV Радио празнува своя 14-и рожден ден: На гости на рождениците
bTV Радио празнува своя 14-и рожден ден: На гости на рождениците
Снимка: Има ли България главен прокурор?
Има ли България главен прокурор?
Снимка: След решението на ВКС: Какви ще са последствията от това, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?
След решението на ВКС: Какви ще са последствията от това, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?
Лице в лице
Снимка: Легитимността на главния прокурор
Легитимността на главния прокурор
Снимка: Цветлин Йовчев за действията на властите и причините за бедствието
Цветлин Йовчев за действията на властите и причините за бедствието
Снимка: Водното бедствие в "Елените"
Водното бедствие в "Елените"
Тази събота и неделя
Снимка: Вкусна неделя
Вкусна неделя
Снимка: Рок за три поколения
Рок за три поколения
Снимка: Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
120 минути
Снимка: В главната роля: Стефан Командарев
В главната роля: Стефан Командарев
Снимка: След водния ад - кой ще понесе отговорността?
След водния ад - кой ще понесе отговорността?
Снимка: Река няма - върху нея - хотели
Река няма - върху нея - хотели