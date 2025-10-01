Диктаторът е заповядал служителите на реда да проверяват жените „с видими промени във физиката“

Ким Чен Ун заплаши да изпрати жените с „несоциалистически“ и „буржоазни“ гърди в ГУЛАГ

Ким Чен Ун заплаши, че севернокорейските жени, които си направят операция на гърдите, ще бъдат изпратени в ГУЛАГ.

Диктаторът заповяда на своите подчинени да проверяват жените за „богохулни гърди“, обявявайки гръдните импланти за „несоциалистически“ и „буржоазни“.

Снимка: БГНЕС / EPA

Той е издал инструкциите след показен процес срещу две жени на около 20 години, обвинени в уголемяване на гърдите от хирург от задкулисен бизнес.

Лекарят, който е завършил хирургия в медицинския факултет, но е напуснал университета и няма голям опит, е хванат да извършва незаконно операция за уголемяване на бюста у дома, използвайки силикон, внесен от Китай.

Според южнокорейския информационен вестник Daily NK, жените ще бъдат отвеждани в болници за прегледи, а за тези, при които бъдат открити импланти, са заплашени строги наказания.

Снимка: БГНЕС / EPA

Страхът е, че жените са „опетнени от буржоазните обичаи“ и „се занимават с гнило капиталистическо поведение“.

Планът е ръководителите на кварталните патрули да идентифицират жени с видими промени във физиката им и след това да ги заведат в болници за прегледи, за да се потвърди дали действително са претърпели операция.

