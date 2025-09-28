Китай поиска да засили сътрудничеството със Северна Корея и да работят заедно срещу хегемонията.

Това заяви китайският министър на външните работи Ван Йи по време на среща със севернокорейски колега Чое Сон-хуи, предаде АФП.

Чое Сон-хуи се срещна с Ван в китайската столица, няколко седмици след рядката визита на севернокорейския лидер Ким Чен Ун, който се опита да развие двустранните отношения между двете страни.

„Поддържането, консолидирането и развитието на отношенията между Китай и Северна Корея винаги е било непоколебимата стратегическа политика на китайското правителство“, заяви Ван.

„Китай е готов да засили координацията и сътрудничеството със Северна Корея в международни и регионални въпроси, да се противопоставя на всички форми на хегемония и да защитава общите интереси на двете страни, както и международната справедливост“, каза китайският топ дипломат.

Коментарите бяха препратка към САЩ, основния конкурент на Китай през последните години в широк спектър от икономически и геополитически области.

Въпреки периоди на напрегнати отношения между Китай и Северна Корея заради ядренията програма на Пхенян, двете съседни страни поддържаха тесни връзки.

Ким Чен Ун застана редом до китайския лидер Си Дзинпин в Пекин този месец на огромен военен парад, отбелязващ 80-ата годишнина от края на Втората световна война.

Пекин беше жизненоважен източник на дипломатическа, икономическа и политическа подкрепа за изолираната ядрена държава, а двете страни споделяха обща опозиция към Съединените щати.