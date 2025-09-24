Филипините също съобщиха за 10 загинали и 13 ранени

След като опустоши Хонконг и уби хора в Тайван: Тайфунът „Рагаса“ достигна южната част на Китай

Супертайфунът „Рагаса“ достигна южната част на Китай. Това съобщи националната метеорологична служба, след като стихията опустоши Хонконг и отне живота на хора в Тайван и Филипините.

Тайван съобщи за 17 загинали и 17 души в неизвестност, а Филипините – за 10 загинали и 13 ранени, след като тайфунът премина между двете страни.

„Рагаса“ достигна брега на остров Хайлин, град Янцзян, провинция Гуандун, около 17:00 часа на 24 септември“, заяви Националният метеорологичен център.

В Янцзян ветрове откъснаха табели от сгради, повалиха дървета и разрушиха огради, предаде АФП.

В продължение на няколко часа мощният тайфун разлюляваше сградите, а проливен дъжд се изливаше над града с над 2 милиона жители.

Вятърът размахваше клоните по пътя и събаряше мотоциклети, паркирани по тротоара.

Метеорологичната служба съобщи, че в момента на достигане на сушата максималната скорост на вятъра в центъра на бурята е била 145 километра в час.

В Хонконг силните ветрове отнесоха части от покрива на пешеходен мост и повалиха дървета в целия град. Около 13 ранени бяха приети в болница.

Повече от един милион души бяха преместени в провинция Гуандун, икономическия център на южната част на Китай, съобщи централната китайска телевизия.

Хонконг и Макао, отмениха учебните занятия и полети, а много магазини останаха затворени. Стотици хора потърсиха убежище във временни центрове и в двата града. Един човек беше ранен в Макао.

Службата днес понижи нивото на предупреждение, тъй като тайфунът се отдалечава от Хонконг. „Рагаса“ ще продължи да носи ветрове в града със скорост около 63 км/ч или повече.

Летището в Хонконг възобнови работа след отминаването на тайфуна, съобщи местната авиодиспечерска служба.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK