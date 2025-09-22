Властите в южния китайски град Шенжен обявиха планове за евакуация на 400 000 жители преди приближаването на супертайфун Рагаса.
Евакуацията ще обхване хората, живеещи във временни жилища, ниско разположени райони и крайбрежни зони.
Евакуацията е част от предварителните мерки на града за защита на населението и минимизиране на щетите от приближаващия тайфун.
