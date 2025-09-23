Китайският мегаполис Хонконг отмени стотици полети и затвори училища и бизнеси, подготвяйки се за супертайфуна „Рагаса“, предадоха световните агенции.

Над 300 000 души бяха евакуирани от Южен Китай преди бурята, за която се смята, че ще е най-силната за тази година.

Хората се тълпят в супермаркетите и се презапасяват с продукти първа необходимост от страх, че магазините може да бъдат затворени за два дни, съобщи Ройтерс. 

Раффтовете на повечето магазини са празни. Прозорците на жилищните сгради и фирмите в целия Хонконг са облепени с тиксо.

„Рагаса“ със своите ураганни ветрове до 220 км/ч представлява сериозна заплаха за крайбрежието на Гуандун, съобщи Хонконгската обсерватория, визирайки китайската провинция.

Прогнозите са, че той ще запази интензивността на супертайфуна, докато се приближава до брега на Гуандун и докато засегне Хонконг, континентален Китай и Тайван, след като премина през северните Филипини.

