Властите в Тайван подсигуриха известното дърво на Такеши Канеширо, тъй като тайфунът Рагаса се приближава към страната с усилващи се ветрове и дъждове.

Дървото, официално наречено „Дървото на чайното поднасяне“, е основна туристическа атракция в окръг Тайдун, в югоизточната част на Тайван. Местните власти подготвиха културния символ да издържи на очакваното силно въздействие от приближаващата буря.

Дървото доби известност след като се появи в реклама на EVA Air — една от основните авиокомпании в Тайван — през 2014 г., въпреки че е било засадено преди 50 години, за да осигурява сянка. Местните жители и Google Maps все още го наричат „дървото на Такеши Канеширо“, въпреки официалното му име „Дървото на чайното поднасяне“. Забележителността привлича множество посетители всяка година, което значително подпомага туризма в района на Тайдун.

Външните части на тайфуна Рагаса предизвикаха бурно море и високи вълни в морския парк на Тайдун, поради което властите призоваха жителите да стоят на поне 100 метра от брега. Рибарите в рибарското пристанище Фуган защитиха лодките си, докато жителите събираха чували с пясък, за да предпазят домовете си. Тайфунът представлява сериозна заплаха с проливни дъждове и силни ветрове, въпреки че не се очаква да удари директно Тайван.

Дървото на Такеши Канеширо, което някога е било малко дръвче, днес въплъщава традицията на поднасяне на чай в селските райони на Тайван — културна практика, при която се предлагат освежителни напитки на пътници. Обществата в Тайдун остават бдителни в подготовката си за бурята, като се стремят да защитят културни символи и местното наследство. Дървото символизира пресечната точка между традиционното тайванско гостоприемство и съвременното развитие на туризма в региона.

