Най-високият мост в света беше отворен днес за движение в китайската провинция Гуейджоу, съобщават местните медии.

Съоръжението се извисява над река Бейпан и е завършено за рекордно време – изграждането започва през 2022 г.

Вертикалната му височина е 625 метра, два пъти повече от тази на Айфеловата кула. Дължината му е 2890 метра.

В него са вложени високоякостни материали и интелигентни системи, а проектът е защитен с 21 патента.

Мостът съкращава пътуването между двата бряга на каньона от два часа на едва две минути.

Снимка: Enex

Досега най-високият мост в света също пресичаше река Бейпан и се намира на около 100 км от новото съоръжение. Той бе открит през 2016 г. и е на височина 565,4 метра.

През годините Гуейджоу, една от най-слабо развитите провинции на Китай, е построила над 30 000 моста в планински терени, включително три от най-високите в света.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK