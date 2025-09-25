Хиляди в Китай са без ток заради най-мощния тайфун за годината - Рагаса.

В южната част на страната са затворени училищата, фабриките и са спрени транспортните услуги. Стихията удари със скорост на ветровете от 144 километра в час. Над 56 хиляди дървета са напълно изкоренени, казват властите. Тайфунът отслабна и се отправя към Виетнам. Най-големи разрушения причини в Тайван, където има най-малко 14 загинали и 33 ранени.

Междувременно филипинските власти разпоредиха превантивна евакуация на жителите в районите, застрашени от тропическата буря "Буалой", която се приближава към източното крайбрежие на страната и може да предизвика наводнения, свлачища и кални потоци, предаде ДПА.

Бурята, наричана в региона "Опонг", достига максимална скорост на вятъра от 110 км/ч и пориви до 135 км/ч, докато се движи с 20 км/ч към източната част на региона Бикол, съобщи филипинската метеорологична служба.

Предупреждения за буря бяха издадени за около 30 провинции, включително за столицата Манила, както и за някои райони, които наскоро бяха засегнати от тайфуна "Рагаса", който отне живота на повече от 10 души и остави без дом близо 25 000 местни жители.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK