След като трамвай се удари в подлез: "Ако беше станало 2 часа по-късно, щяхме да разговаряме по друг начин"
"Завладяната държава", наши политици в Пекин и вота на недоверие: Докъде ще доведат темите на деня?

Най-големият военен парад в историята на Китай: Пекин показа мощта си (ВИДЕО)

Китай се утвърждава като лидер в разработката на подводни дронове

Публикувано в  19:15 ч. 03.09.2025 г.

Китай проведе най-големия военен парад в историята си. Той беше изтълкуван от анализаторите като предизвикателство към западно-ориентирания световен ред. Освен че събра на едно място редица авторитарни лидери, Пекин демонстрира и най-модерното въоръжение собствено производство.

Сред показаните оръжия са четири нови типа противо-корабни ракети – свръхзвуковите YJ-15, 17, 19 и 20.
Името им означава "Орлова атака" и могат да бъдат използвани срещу американските самолетоносачи в региона.

Китайският президент, заедно с Путин и Ким, прие военния парад по случай края на Втората световна война

Дебют пред публика направи и системата за защита срещу балистична заплаха HQ-29.
Според военни експерти тя може да прехваща ракети извън атмосферата и да поразява сателити в ниската част на околоземната орбита.

Китай се утвърждава като лидер в разработката на подводни дронове. По площада преминаха огромните AJX-0002. С дължина между 18 и 20 метра и форма на торпедо, те са смятани за изключително безшумни.

Трансплантации на органи и живот до 150 години: Микрофон улови за какво си говорят Путин и Си

