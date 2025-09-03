Най-големият военен парад в историята на Китай: Пекин показа мощта си (ВИДЕО)

Китай проведе най-големия военен парад в историята си. Той беше изтълкуван от анализаторите като предизвикателство към западно-ориентирания световен ред. Освен че събра на едно място редица авторитарни лидери, Пекин демонстрира и най-модерното въоръжение собствено производство.

Сред показаните оръжия са четири нови типа противо-корабни ракети – свръхзвуковите YJ-15, 17, 19 и 20.

Името им означава "Орлова атака" и могат да бъдат използвани срещу американските самолетоносачи в региона.

Дебют пред публика направи и системата за защита срещу балистична заплаха HQ-29.

Според военни експерти тя може да прехваща ракети извън атмосферата и да поразява сателити в ниската част на околоземната орбита.

Китай се утвърждава като лидер в разработката на подводни дронове. По площада преминаха огромните AJX-0002. С дължина между 18 и 20 метра и форма на торпедо, те са смятани за изключително безшумни.