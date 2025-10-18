Американският президент Доналд Тръмп желае да се срещне с лидера на Северна Корея - Ким Чен Ун.
Официални лица от неговата администрация са осъществили контакти по частни канали с властите в Пхенян. Срещата може да се състои по време на обиколката на Тръмп в Далечния Изток следващия месец.
Информацията обаче още не е коментирана официално от Белия дом.
Последната среща между Ким Чен Ун и Доналд Тръмп се състоя по време на първия мандат на американския президент през юни 2019 г. на границата между Северна и Южна Корея, в демилитаризираната зона.
Това беше исторически момент, тъй като Тръмп стана първият действащ американски държавен-глава, стъпил на севернокорейска територия.
Двамата лидери проведоха кратък разговор, в който обсъдиха възобновяването на преговорите за ядреното разоръжаване на Пхенян. Срещата имаше по-скоро символичен характер, без конкретни споразумения, но показа готовност за диалог.
Въпреки оптимистичния тон, последвалите месеци не донесоха значителен напредък в отношенията между двете страни.
