Американският президент Доналд Тръмп желае да се срещне с лидера на Северна Корея - Ким Чен Ун.

Официални лица от неговата администрация са осъществили контакти по частни канали с властите в Пхенян. Срещата може да се състои по време на обиколката на Тръмп в Далечния Изток следващия месец.

Информацията обаче още не е коментирана официално от Белия дом.

Последната среща между Ким Чен Ун и Доналд Тръмп се състоя по време на първия мандат на американския президент през юни 2019 г. на границата между Северна и Южна Корея, в демилитаризираната зона.

Това беше исторически момент, тъй като Тръмп стана първият действащ американски държавен-глава, стъпил на севернокорейска територия.

Двамата лидери проведоха кратък разговор, в който обсъдиха възобновяването на преговорите за ядреното разоръжаване на Пхенян. Срещата имаше по-скоро символичен характер, без конкретни споразумения, но показа готовност за диалог.

Въпреки оптимистичния тон, последвалите месеци не донесоха значителен напредък в отношенията между двете страни.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK