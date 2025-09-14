Румъния стана последният член на НАТО, който съобщи за проникване на дрон в своето въздушно пространство на 13 септември, докато Полша изпрати самолети в отговор на нови руски удари с дронове малко отвъд границата в Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия умишлено разширява операциите си с дронове и че Западът трябва да отговори с по-тежки санкции и по-тясно военно сътрудничество.

Във Вашингтон американският президент Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи сериозни санкции на Русия веднага щом всички страни от НАТО сторят същото и спрат да купуват руски петрол, припомня БГНЕС.

Министерството на отбраната на Румъния съобщи, че въздушното пространство на страната е било нарушено от дрон по време на руски удар по инфраструктура в съседна Украйна.

Страната е изпратила два изтребителя F-16 късно на 13 септември, за да следят ситуацията след ударите, се казва в изявление на министерството.

Самолетите „засекли дрон в националното въздушно пространство“ и го проследили, докато „не изчезнал от радара“ близо до румънското село Чилия Вече, добавят от министерството.

Също на 13 септември Полша съобщи, че тя и съюзниците ѝ от НАТО са разположили хеликоптери и самолети, докато руски дронове удрят Украйна недалеч от полската граница.

Поради заплахата от дронове, „полски и съюзнически самолети оперират в нашето въздушно пространство, а наземните противовъздушни системи и радарните разузнавателни системи са достигнали най-високото ниво на готовност“, се казва в изявление на полското военно командване в X.

По-късно на 13 септември полският премиер Доналд Туск обяви, че високата тревога е вдигната, като предупреди: „Оставаме бдителни“.

Полша и другите страни от НАТО са нащрек, след като Варшава съобщи, че близо 20 руски дрона са навлезли в нейното въздушно пространство през нощта на 9 срещу 10 септември.

Докато Русия отрича, че е насочила удари към Полша, няколко европейски държави, включително Франция, Германия и Швеция, засилиха подкрепата си за защита на полското въздушно пространство.

„Днес Румъния изпрати бойни самолети заради руски дрон в своето въздушно пространство. Също днес Полша реагира на заплахата от руски ударни дронове, които са били активни и в различни региони на Украйна през целия ден“, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

„Руската армия знае точно къде отиват дроновете им и колко време могат да оперират във въздуха. Последните прониквания на дронове са очевидно разширение на войната от страна на Русия“, каза Зеленски.

„Необходими са нови санкции срещу Русия и колективна отбранителна система. Не чакайте десетки 'шаехд' и балистични ракети, преди накрая да вземете решения“, предупреди той, имайки предвид дроновете Shahed, проектирани в Иран и използвани от Русия.

Американският държавен секретар Марко Рубио изрази загриженост относно проникването на руски дронове в полското въздушно пространство по-рано през седмицата.

Ако се окаже, че това е било умишлено, „тогава очевидно ще бъде силно ескалиращо“, каза той пред репортери във Вашингтон.

Предложението на Тръмп на 11 септември, че инцидентът може да е станал по „грешка“, бързо бе отхвърлено от Туск.

На 13 септември Тръмп се върна към въпроса за санкциите срещу Русия: „Готов съм да наложа сериозни санкции на Русия, когато всички страни от НАТО се съгласят и започнат да правят същото и когато всички страни от НАТО спрат да купуват петрол от Русия“, написа той в платформата си Truth Social.

Тръмп многократно е заплашвал със санкции срещу Русия, без да ги прилага.

В Русия официално бе съобщено, че украински дрон е ударил един от най-големите нефтопреработвателни комплекси, на 1400 километра от фронтовата линия в Украйна. Дронът е предизвикал пожар и е нанесъл леки щети на комплекса, който принадлежи на руската петролна компания Башнефт и се намира на покрайнините на централния руски град Уфа.

Източник от украинската военна разузнавателна агенция ГУР пое отговорност за атаката.

