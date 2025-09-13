Въздушните сили на Румъния са засекли дрон в националното въздушно пространство, съобщават от румънското министерство на отбраната.

Два изтребителя F-16 от 86-та въздушна база във Фетешти са излетели в 18:05 ч., за да наблюдават въздушната обстановка на границата с Украйна, след руските въздушни удари по украинската инфраструктура на Дунав.

В 18:23 ч. самолетите F-16 са засекли дрон в националното въздушно пространство, който са проследили до около 20 км югозападно от Чилия Веке, където изчезва от радара.

Дронът не е прелетял над населени райони и не е представлявал непосредствена заплаха за обществената безопасност, съобщават още от министерството.

От там посочват oще, че ситуацията се наблюдава от радарните системи и самолетите на Министерството на националната отбрана във въздуха.

Екипи от специалисти са готови да започнат търсене на възможни останки от самолета.

"Днес Румъния изстреля изтребители заради руски дрон в своето въздушно пространство. Според текущите данни, дронът е проникнал на около 10 километра в румънска територия и е оперирал във въздушното пространство на НАТО в продължение на около 50 минути. Също днес Полша отговори военно на заплахата от руски атакуващи дронове", написа украинският президент Володимир Зеленски в Х.

"Руската армия знае точно къде се насочват дроновете им и колко дълго могат да оперират във въздуха. Маршрутите им винаги са изчислени. Това не може да бъде съвпадение, грешка или инициатива на някои командири от по-ниско ниво. Това е очевидно разширяване на войната от страна на Русия – и точно така действат те. Първо малки стъпки, а накрая големи загуби", посочи още Зеленски.

По-рано днес бойни самолети на полската армия и на съюзнически сили бяха вдигнати във въздуха за "превантивна" операция в полското въздушно пространство.

