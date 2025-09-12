dalivali.bg
София
Дрон изплува на плажа в Бургас, военни го транспортираха за анализ

Обектът е забелязан във водата на Северния плаж

Снимка: Министерство на отбраната

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:35 ч. 12.09.2025 г.

Специализиран екип от Военноморска база Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни задача по разузнаване и транспортиране на безпилотния летателен апарат, който бе изхвърлен от морето на Северния плаж на Бургас днес, съобщиха от министерството на отбраната. 

Снимка: Министерство на отбраната

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база бе активирана във връзка с подаден сигнал на телефон 112 за забелязан безпилотен летателен апарат (дрон), самолетен тип, във водата на Северния плаж на Бургас. 

С неустановен произход: Боен снаряд изплува на плаж

След извършено разузнаване, обектът е идентифициран като летателен апарат (дрон), който не съдържа взривно вещество, и не представлява опасност. С разрешение на началника на Щаба на ВМС, специализираният екип транспортира предмета към Военноморска база Бургас. 

Полша заяви, че руската атака с дронове не е била

Военнослужещите действаха по искане от областния управител на Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната.

