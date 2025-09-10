Боен снаряд изплува на плаж "Велека" край Синеморец вчера вечерта, потвърдиха от БНТ.

Очевидци разказаха, че той е бил празен. "Не е бомба, а снаряд, няма взривен материал в него", добавят очевидци. Произходът му не е уточнен.

На 12 август от Министерството на отбраната съобщиха, че военнослужещи са обезвредили дрон, намерен на плаж в Созопол.

Преди това военнослужещите констатират, че откритият дрон е непознат модел и не може да се определи дали има бойна част.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK