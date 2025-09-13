„Готов съм да наложа сериозни санкции на Русия, когато всички държави членки на НАТО се съгласят и започнат да правят същото, и когато всички държави членки на НАТО спрат да купуват петрол от Русия.“

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в писмо, изпратено до всички държави членки на Алианса.

„Както знаете, ангажиментът на НАТО да победи е далеч по-малко от 100%, а закупуването на руски петрол от някои от тях е шокиращо. Това значително отслабва вашата позиция в преговорите и способността ви да договаряте с Русия“, пише Тръмп.

„Във всеки случай, аз съм готов да „започна“, когато вие сте готови. Просто кажете кога? Вярвам, че това, заедно с налагането от страна на НАТО като група на 50% до 100% тарифи на Китай, които да бъдат напълно отменени след края на войната с Русия и Украйна, също ще бъде от голяма помощ за прекратяването на тази смъртоносна, но абсурдна война“, казва още американският президент.

По думите му Китай има силен контрол и дори „хватка над Русия“, а тези мощни тарифи ще прекъснат тази хватка.

„Това не е войната на Тръмп (никога не би започнала, ако аз бях президент), а войната на Байдън и Зеленски. Аз съм тук само за да помогна да я спрем и да спасим хиляди руски и украински животи (само през миналата седмица загинаха 7118 души. Лудост!)“, посочва още Доналд Тръмп.

„Ако НАТО направи както казвам, войната ще приключи бързо и всички тези животи ще бъдат спасени. Ако не, просто губите моето време, както и времето, енергията и парите на Съединените щати. Благодаря ви за вниманието“, завършва Тръмп.

