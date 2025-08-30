Русия и Китай категорично се противопоставят на „дискриминационните“ санкции в глобалната търговия, които възпрепятстват социално-икономическото развитие в света.

Това заяви руският президент Владимир Путин в писмено интервю за китайската държавна агенция „Синхуа“, предаде БТА.

Путин подчерта, че двете страни ще продължат да работят за намаляване на взаимните търговски бариери. Интервюто беше публикувано в навечерието на четиридневното му посещение в Китай – най-големият търговски партньор на Русия. Кремъл определи визитата като „безпрецедентна“.

Руският президент ще започне посещението си на 30 август с участие в двудневната среща на Шанхайската организация за сътрудничество в северния пристанищен град Тиендзин. След това ще отпътува за Пекин, където ще проведе разговори с китайския си колега Си Дзинпин и ще присъства на грандиозен военен парад по повод края на Втората световна война и капитулацията на Япония.

„Икономическото сътрудничество, търговията и индустриалното партньорство между нашите държави напредват в множество направления,“ заяви Путин. „По време на предстоящото ми посещение със сигурност ще обсъдим перспективите за взаимноизгодно сътрудничество и нови стъпки за неговото задълбочаване в полза на народите на Русия и Китай“.

Визитата е първата на руския президент в Китай от май миналата година и идва в момент, когато Кремъл се стреми да обърне тенденцията на забавяне в двустранната търговия, докато войната в Украйна продължава въпреки последната среща между Путин и американския президент Доналд Тръмп в Аляска.

След като западните държави прекъснаха отношенията си с Москва заради инвазията в Украйна през февруари 2022 г., Китай се превърна в основен икономически партньор, закупувайки руски петрол и доставяйки стоки – от автомобили до електроника – което изстреля двустранния стокообмен до рекордните 245 млрд. долара през 2024 г.

Путин и Си обявиха „партньорство без ограничения“ през 2022 г., а през последното десетилетие двамата лидери са се срещали над 40 пъти.

