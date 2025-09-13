Руски самолети МиГ-31, оборудвани с хиперзвукови балистични ракети, са прелетели над Баренцово море по време на военните ученията „Запад 2025“, предаде Ройтерс, като се позова на руската агенция Интерфакс.

Самолетите са летели в продължение на четири часа над неутрални води в Баренцово море като част от продължаващите военни учения.

Тези учения, организирани съвместно от Русия и от Беларус, започнаха вчера по време на напрегнат период от войната в Украйна, след като Полша с помощта на съюзници от НАТО свали предполагаеми руски дронове във въздушното си пространство.

Руските ракети „Кинжал“ са свръхзвукови балистични ракети, способни да носят ядрени или конвенционални бойни глави.

Русия вече използва тези оръжия във войната в Украйна.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK