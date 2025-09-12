Украйна атакува Русия с над 220 дрона, има щети по пристанище за износ на петрол

Украинската армия извърши най-мащабната си атака с дронове досега срещу Русия, насочвайки 221 безпилотни апарата в различни посоки, съобщават украински и руски медии. Сред целите са били обекти Москва и Санкт Петербург – в една от най-големите операции от началото на войната.

Според руското министерство на отбраната системите за сигурност са неутрализирали всичките 221 дрона през нощта. По данни на Кремъл, най-интензивни удари са отчетени в граничните области – 85 дрона са свалени над Брянска област и 42 над Смоленска.

Московският кмет Сергей Собянин съобщи, че девет дрона са унищожени в района на столицата. На места са паднали отломки, а аварийни екипи работят по обезопасяване на терена. В района на Санкт Петербург руските сили са свалили 28 дрона, което доведе до временно спиране на полетите на летище „Пулково“. Забавени са 36 излитащи и 12 кацащи самолета. Парчета от дронове са достигнали селища като Всеволожск, Тосно и околните населени места.

Най-сериозни щети са нанесени върху енергийния сектор. В Приморск – най-голямото руско пристанище за износ на петрол в Балтийско море – кораб бе поразен и се запали. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко увери, че огънят е потушен и няма опасност от разлив или потъване. В Смоленск атаки са извършени срещу съоръжения на „Лукойл“, като местни жители съобщават за пет до осем експлозии и пожар в една от базите. В региона бе обявено извънредно положение.

Масираният украински удар идва дни след като руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша. Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп определи инцидента като „възможна грешка“, Варшава и други страни от НАТО го разглеждат като преднамерена провокация.

Според военни наблюдатели това е една от най-големите украински дрон операции през последните месеци и показва нарастващите възможности на Киев да поразява далечни цели на руска територия.