На 54 години почина американският актьор Матю Пери, най-известен с ролята на Чандлър Бинг в хитовия сериал от 90-те години „Приятели“, съобщават световните агенции.

Matthew Perry has reportedly died at age 54. The actor, who was best known for playing Chandler Bing on Friends, was found dead at a Los Angeles-area home on Saturday.



