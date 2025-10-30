Друг руски самолет прелетя до Полша. Варшава вдигна изтребители МиГ-29

Полски изтребители МиГ-29 прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море в четвъртък. Това е вторият подобен инцидент тази седмица, заяви полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш.

Вчера, 29 октомври, отново руски самолет „Илюшин-20“ беше засечен да лети с изключен транспондер в международното въздушно пространство, за който отговарят полските военновъздушни сили.

Оперативното командване на полската армия по-късно описа инцидента в социалната медийна платформа X.

„Днес МиГ-29 прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море“, каза Косиняк-Камиш, описвайки го като точно същия инцидент като във вторник.

„На 30 октомври 2025 г., преди 9:00 ч. сутринта, дежурната двойка изтребители МиГ-29 на полските военновъздушните сили извърши поредното прехващане тази седмица на руски разузнавателен самолет Ил-20, изпълняващ полет над Балтийско море“, се казва в съобщението.

„Самолетът, летящ в международното въздушно пространство без подаден полетен план и с изключен транспондер, беше прихванат, идентифициран и ескортиран извън зоната на отговорност. Нямаше нарушение на полското въздушно пространство.“

Държавите от източния фланг на НАТО са в повишена готовност за потенциални нахлувания във въздушното пространство след като през септември три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на Естония. Дни по-рано 20 руски дрона бяха навлезли в полското въздушно пространство.

В същото време Съединените щати информираха съюзниците си, че изтеглят някои американски войски от източния фланг на НАТО, включително Румъния.

Румънското министерство на отбраната обяви в сряда, че американските военни ще спрат някои ротации на бригади в страните от НАТО, включително румънската военновъздушна база „Михаил Когълничану“, в която се намират над 1400 американски войници, и гарнизона на армията в Черно море.

Решението на администрацията ще засегне Румъния, Унгария, Словакия и България, заяви в сряда министърът на отбраната на Румъния Йонуц Мощяну по време на пресконференция, добавяйки, че САЩ са заявили в началото на 2025 г., че ще се „фокусират повече“ върху Индийско-Тихоокеанския регион.

Растящото напрежение между Европа и Русия

Това е поредният случай на руски провокации в региона. На 23 октомври руски военни самолети влязоха във въздушното пространство на Литва. Двата самолета – изтребител Су-30 и самолет Ил-78 – вероятно са били на тренировъчна мисия по презареждане във въздуха, когато са преминали около 700 метра навътре в литовската територия от Калининград.

Нарушението е продължило около 18 секунди. В отговор испански изтребители Eurofighter Typhoon от мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтика са били вдигнати по тревога и патрулират в района.

На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство за 12 минути. Само девет дни по-рано над 20 руски дрона бяха навлезли в полското въздушно пространство – първият случай, в който НАТО свали руски цели от началото на войната в Украйна.

По-късно Русия отговори. Руски изтребители са изпълнили полет над Калининградска област, но не са нарушавали чуждо въздушно пространство, заяви руското министерство на отбраната, предаде Ройтерс.

Ведомството поясни, че два руски изтребителя „Су-30“ са извършили планиран тренировъчен полет над Калиниградския регион и че полетът е протекъл при стриктно спазване на правилата за използване на въздушното пространство над територията на Руската федерация.

Самолетите не са се отклонили от пътя си и не са нарушавали границите на други страни, което е потвърдено и от обективни средства за контрол на полета, се казва в изявление на ведомството.

