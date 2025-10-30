dalivali.bg
София
сега Облачно 18°
16 Разкъсана облачност 17°
17 Облачно 13°
18 Разкъсана облачност 10°
19 Облачно 10°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

Друг руски самолет прелетя до Полша. Варшава вдигна изтребители МиГ-29

Дежурната двойка изтребители МиГ-29 на полските военновъздушните сили извърши поредното прехващане тази седмица на руски разузнавателен самолет Ил-20, обявиха полските военни

Снимка: Reuters
Изтребители МиГ-29 на полските военновъздушни сили

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:27 ч. 30.10.2025 г.

Полски изтребители МиГ-29 прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море в четвъртък. Това е вторият подобен инцидент тази седмица, заяви полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш.

Вчера, 29 октомври, отново руски самолет „Илюшин-20“ беше засечен да лети с изключен транспондер в международното въздушно пространство, за който отговарят полските военновъздушни сили.

Оперативното командване на полската армия по-късно описа инцидента в социалната медийна платформа X.

„Днес МиГ-29 прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море“, каза Косиняк-Камиш, описвайки го като точно същия инцидент като във вторник.

Водещи републиканци: Тръмп прати грешен сигнал към Русия с изтеглянето от България и Румъния

„На 30 октомври 2025 г., преди 9:00 ч. сутринта, дежурната двойка изтребители МиГ-29 на полските военновъздушните сили извърши поредното прехващане тази седмица на руски разузнавателен самолет Ил-20, изпълняващ полет над Балтийско море“, се казва в съобщението.

„Самолетът, летящ в международното въздушно пространство без подаден полетен план и с изключен транспондер, беше прихванат, идентифициран и ескортиран извън зоната на отговорност. Нямаше нарушение на полското въздушно пространство.“

Полски изтребители прехванаха руски самолет, извършвал разузнавателен полет

Държавите от източния фланг на НАТО са в повишена готовност за потенциални нахлувания във въздушното пространство след като през септември три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на Естония. Дни по-рано 20 руски дрона бяха навлезли в полското въздушно пространство.

В същото време Съединените щати информираха съюзниците си, че изтеглят някои американски войски от източния фланг на НАТО, включително Румъния.

Румънското министерство на отбраната обяви в сряда, че американските военни ще спрат някои ротации на бригади в страните от НАТО, включително румънската военновъздушна база „Михаил Когълничану“, в която се намират над 1400 американски войници, и гарнизона на армията в Черно море.

САЩ изтеглят войски от Източния фланг на НАТО - България, Румъния, Словакия и Унгария

Решението на администрацията ще засегне Румъния, Унгария, Словакия и България, заяви в сряда министърът на отбраната на Румъния Йонуц Мощяну по време на пресконференция, добавяйки, че САЩ са заявили в началото на 2025 г., че ще се „фокусират повече“ върху Индийско-Тихоокеанския регион.

Растящото напрежение между Европа и Русия

Това е поредният случай на руски провокации в региона. На 23 октомври руски военни самолети влязоха във въздушното пространство на Литва. Двата самолета – изтребител Су-30 и самолет Ил-78 – вероятно са били на тренировъчна мисия по презареждане във въздуха, когато са преминали около 700 метра навътре в литовската територия от Калининград.

Нарушението е продължило около 18 секунди. В отговор испански изтребители Eurofighter Typhoon от мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтика са били вдигнати по тревога и патрулират в района.

На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство за 12 минути. Само девет дни по-рано над 20 руски дрона бяха навлезли в полското въздушно пространство – първият случай, в който НАТО свали руски цели от началото на войната в Украйна.

Руските сухопътни сили са навлезли в украинския град Покровск, Киев изпрати подкрепления

По-късно Русия отговори. Руски изтребители са изпълнили полет над Калининградска област, но не са нарушавали чуждо въздушно пространство, заяви руското министерство на отбраната, предаде Ройтерс.

Ведомството поясни, че два руски изтребителя „Су-30“ са извършили планиран тренировъчен полет над Калиниградския регион и че полетът е протекъл при стриктно спазване на правилата за използване на въздушното пространство над територията на Руската федерация.

Самолетите не са се отклонили от пътя си и не са нарушавали границите на други страни, което е потвърдено и от обективни средства за контрол на полета, се казва в изявление на ведомството.

Специалният пратеник на Кремъл заяви, че е възможно постигането на мир в Украйна в рамките на една година

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
САЩ изтеглят войски от Източния фланг на НАТО - България, Румъния, Словакия и Унгария

САЩ изтеглят войски от Източния фланг на НАТО - България, Румъния, Словакия и Унгария
Специалният пратеник на Кремъл заяви, че е възможно постигането на мир в Украйна в рамките на една година

Специалният пратеник на Кремъл заяви, че е възможно постигането на мир в Украйна в рамките на една година
Путин е по-решен от всякога да продължи войната с Украйна

Путин е по-решен от всякога да продължи войната с Украйна
Почина журналистът и общественик Иван Тенев

Почина журналистът и общественик Иван Тенев
40 години след Чернобил: Откриха сини кучета в забранената зона (ВИДЕО)

40 години след Чернобил: Откриха сини кучета в забранената зона (ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: „Будител на годината“: Награждават най-ярките личности, оставили следа през 2025 г.
„Будител на годината“: Награждават най-ярките личности, оставили следа през 2025 г.
Снимка: Община „Витоша“ премахва частен паркинг: Кой е събирал таксите и на какво основание?
Община „Витоша“ премахва частен паркинг: Кой е събирал таксите и на какво основание?
Снимка: Първан Симеонов: Борисов вижда, че Пеевски настъпва и няма много ходове
Първан Симеонов: Борисов вижда, че Пеевски настъпва и няма много ходове
Лице в лице
Снимка: Иван Таков и Хасан Адемов - гости в "Лице в лице"
Иван Таков и Хасан Адемов - гости в "Лице в лице"
Снимка: Как синдикатите четат представеното в Проектобюджет 2026?
Как синдикатите четат представеното в Проектобюджет 2026?
Снимка: Парите за младите лекари - развръзката
Парите за младите лекари - развръзката
Тази събота и неделя
Снимка: По пътя към еврото
По пътя към еврото
Снимка: Сладкиш "Трес лечес"
Сладкиш "Трес лечес"
Снимка: Празник в Сливен
Празник в Сливен
120 минути
Снимка: В главната роля: Азис
В главната роля: Азис
Снимка: Престъпления без наказания
Престъпления без наказания
Снимка: Децата, които винаги носят нож
Децата, които винаги носят нож