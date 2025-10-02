Републиканският президент Доналд Тръмп налага насилствено „патриотично“ пренаписване на историята на федералните музеи на Смитсонианската институция, които са обвинени, че насърчават „woke“ наративи и са доста безсилни пред разграждането на колекциите си.

Това се посочва в коментар на изданието Slate.

В Съединените щати борбата срещу DEI (разнообразие, справедливост и включване) е в разгара си.

От пролетта на 2025 г. в националните паркове посетителите забелязват изчезването на исторически и образователни табели, напомнящи за робството, расизма, климатичните промени или задържането на японо-американците по време на Втората световна война.

На 15 септември „Вашингтон пост“ съобщи, че администрацията на Тръмп изисква отстраняването на известна фотография с безпрецедентно историческо значение в историята на страната от американски национален парк.

Снимка: Reuters

На снимката „he Scourged Back е изобразен бивш роб, вероятно на име Гордън, седнал на стол и показващ пред обектива гърба си, покрит с мрежа от дебели белези, оставени от ударите с камшик.

В разгара на Гражданската война, през март 1863 г., Гордън – наричан още Питър или Whipped Peter („бичуваният Питър“) – току-що беше избягал от плантация в Луизиана, за да се присъедини към северните сили, когато двама фотографи от армията на Съюза го накараха да позира.

Снимка: Reuters

Възпроизведена под формата на гравюра и разпространена в американската преса, подкрепяща премахването на робството, The Scourged Back се превърна за няколко седмици в политическа и морална икона.

В епоха, в която фотографията все още беше в зародиш, този портрет с размер на визитна картичка предоставяше неопровержимо доказателство за насилието, на което бяха подложени робите.

И инструмент за пропаганда с безпрецедентна сила за аболиционистите, които дотогава трябваше да разчитат на разкази и лични свидетелства.

Снимка: Ройтерс

Широко разпространена в Америка и Европа, снимката допринесе за промяната на възприятието за робството и за легитимирането на усилията на северняците във войната като морален кръстоносен поход за свобода и равенство.

Тя може да се счита за една от първите фотографии, „променили хода на историята“, според статия в „Ню Йорк таймс“ от август 2013 г., което оправдава присъствието ѝ в учебниците по американска история.

Но портретът на Гордън рискува да изчезне скоро, в името на друг „морален кръстоносен поход“, този път воден от Доналд Тръмп, за „възстановяване на истината и разума в американската история“.

Снимка: Reuters

На английски език Restoring Truth and Sanity to American History (Възстановяване на истината и разумността в американската история) е грандиозното и тревожно заглавие на декрета, подписан на 27 март 2025 г. от 47-ия президент на Съединените щати.

Той е насочен по-специално към уважаемата Смитсонианска институция, натоварена с опазването и разказването на историята на страната. Основана през 1846 г. от американското федерално правителство, институцията е едновременно научноизследователски център и обширна културна мрежа, която обединява 21 федерални музея, галерии и библиотеки, които през 2024 г. са посрещнали близо 17 милиона посетители (преди пандемията през десетилетието на 2010 г. средният брой посетители е бил около 29 милиона).

Снимка: Reuters

В президентския указ от март Смитсонианската институция е призована да „възстанови вдъхновението и величието на Америка“, като премахне всяка „неподходяща идеология“ от своите музеи.

Текстът изрично споменава музеите, свързани с расови и полови въпроси, сред които бъдещият Музей на историята на американските жени (Smithsonian American Women's History Museum) и Националния музей за афроамериканска история и култура (National Museum of African American History and Culture), които Доналд Тръмп определи като „ИЗВЪН КОНТРОЛ“ в яростна поредица от главни букви, публикувана на 19 август в неговата мрежа Truth Social.

Според него изложбите в музея, наречен Blacksonian, имали за цел единствено да покажат „колко ужасна е нашата страна, колко ужасно е било робството, без да споменават нищо за успеха, величието и бъдещето [на страната]”.

На 12 август, в писмо, изпратено до Лони Банч, председател на Смитсонианската институция, Белият дом изискваше видими „поправки“ в изложбите в рамките на 120 дни.

Снимка: Ройтерс

Споменати са осем музея, сред които Националният музей на американската история (National Museum of American History) и Националната портретна галерия, под заплахата от бюджетни съкращения. Дните на „дегенеративното“ изкуство – Доналд Тръмп сам се осмели да използва този термин по време на първия си мандат, както припомня специализираното издание The Art Newspaper – и на антипатриотичната култура са преброени: през юли 2026 г. страната ще отбележи 250-годишнината от своята независимост.

Федералните музеи, обвинени, че дават „негативна” представа за американската история, ще трябва да се придържат към героична, патриотична и преди всичко не „woke” (пробудена) версия от гледна точка на настоящия американски президент, за когото WOKE IS BROKE („да си woke е демоде”).

Снимка: Ройтерс

„Имаме НАЙ-СЕКСИ страната в света и искаме хората да говорят за нея, включително в нашите музеи“, извика Доналд Тръмп на 19 август в Truth Social.

Музеите на Смитсонианската институция трябваше да се подчинят на заплахата. В края на юли и началото на август в Националния музей по американска история табелите, посветени на двете процедури за импийчмънт на Доналд Тръмп, бяха временно премахнати, а след това заместени с преработен текст: новите вече не споменават подбуждането към бунт в Капитолия на 6 януари 2021 г. (което се отнасяше до втората процедура за импийчмънт).

По желание на институциите изчезнаха големи части, посветени на белотата, историята на афроамериканците или LGBT+ общността.

В отговор на тази леденяща унификация се организират реакции. Няколко консерватори подават оставка. Двама историци, Джим Милърд и Чандра Манинг, изразиха загриженост от натиска, упражняван от администрацията на Тръмп върху Смитсониан.

Джим Милърд, „историк на Китай“, „е свикнал да вижда правителства, които се опитват да избелят и цензурират историята по този начин.

И наистина ме разстрои, че тази заплаха съществува и в Съединените щати“. Заедно с Чандра Манинг те стартират доброволческо движение „Граждани историци за Смитсониан“, натоварено с инвентаризирането на милионите културни обекти и документи от мрежата на институцията, независимо дали са застрашени или не.

Това е движение на съпротива от решаващо значение, тъй като над 80 % от американските учители използват педагогическите ресурси на Смитсониан.

Ако те бъдат променени, за да отразят промените в съдържанието на федералните музеи, промяната ще засегне и учебниците, образователните посещения и учебните материали.

Във Вашингтон част от съдържанието на Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“ (John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts) също беше изтрито, след като Доналд Тръмп бързо уволни ръководителите му и ги замени с близки до себе си лица, сред които съпругата на вицепрезидента Джей Ди Ванс, които побързаха да го изберат за председател на борда.

В този културен център посетителите са посрещани от цитат на президента Джон Фицджералд Кенеди: „Изкуствата преди всичко въплъщават творчеството на едно свободно общество“ („Above all, the arts incarnate the creativity of a free society“).

Доналд Тръмп не споделя напълно гледната точка на своя предшественик от началото на 60-те години. „Край на драг шоутата“, изрече той през февруари, насочвайки се към тези представления, които се опитват да „развратят американската младеж“ и нямат място в JFK Centre.

Да се надяваме, че американските музеи ще спечелят в патриотизъм това, което губят в достоверност.

За щастие, американската младеж в крайна сметка ще устои на изкушението, благодарение на Доналд Тръмп, който винаги е подходящият човек за ситуацията. На 8 септември, по време на посещение в Музея на Библията (Museum of the Bible) във Вашингтон, той призова гражданите да се молят публично всяка седмица и обеща нови указания, които да гарантират молитвата в училище, в името на запазването на „религиозния плурализъм“. Плурализъм, но силно оцветен от християнството.

На уебсайта на Белия дом има предложения за ресурси за провеждане на „Weekly Prayer Challenge” (Седмично предизвикателство за молитва): гражданите са поканени да се събират всяка седмица с приятели или съседи, за да се молят заедно в продължение на един час. „Исторически молитви, проповеди” и, разбира се, „президентски прокламации”.

От невидимото робство до наложените молитви, от изтриването на архиви до инструментализирането на изкуството и културата, това е налагането на официална история, силно цензурирана с червен маркер от Белия дом, която се материализира.

