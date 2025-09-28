Македонският президент Гордана Силяновска-Давкова отхвърли твърденията в местните медии, че не е имала среща с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон.

В местните медии и социални мрежи под разпространената снимка от нейните профили пише, че това не е тя, а е нейна восъчна фигура, предаде БГНЕС.

"Искам да ви информирам, че снимката, публикувана в официалните ми профили в социалните мрежи, на която съм заедно с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, е автентична и е направена в Ню Йорк по време на тържествения традиционен прием, организиран от президента Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп", коментира Силяновска-Давкова.

"Статиите в определени медии, че това е снимка на восъчна фигура, са напълно неточни, злонамерени и с ясна тенденция към дискредитиране", посочи още тя и призова медиите за професионално, отговорно и честно информиране на обществеността, зачитайки истината като най-висш демократичен принцип.

"За мен беше чест да присъствам на приема, домакин на президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп за Общото събрание на ООН. В тези бурни събития по света е важно да не се отклоняваме от демократичните ценности и да се обединяваме в опазването на световния мир и сигурност. Съединените щати са били и остават наши честни съюзници по този път. Благодарим за гостоприемството", написа по-рано македонският президент като коментар към снимката.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK