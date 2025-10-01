Американското правителство започна да преустановява дейността си след полунощ, след като законодателите и президентът Доналд Тръмп не успяха да излязат от бюджетна безизходица по време на остри преговори, които се фокусираха върху исканията на Демократическата партия за финансиране на здравеопазването.

Това е първото спиране на работата на администрацията от най-дългото в историята – продължило 35 дни – преди почти седем години, предаде БГНЕС.

То ще блокира дейността на редица федерални департаменти и агенции, засягайки стотици хиляди държавни служители.

Коментарът на президентът Доналд Тръмп бе, че много добро може да произлезе от преустановяване работата на правителството.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK