Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп замрази 26 млрд. долара за щати, които подкрепят Демократическата партия.

Сред засегнатите програми са 18 милиарда долара за транспортни проекти в Ню Йорк – родният щат на двамата водещи демократи в Конгреса – и 8 млрд. долара за проекти за зелена енергия в 16 щата, управлявани от демократите, включително Калифорния и Илинойс. Междувременно вицепрезидентът Джей Ди Ванс предупреди, че администрацията може да разшири съкращенията във федералните агенции, ако блокирането продължи повече от няколко дни. Това показа, че Тръмп е готов да използва кризата, за да накаже политическите си опоненти и да разшири контрола си върху федералния бюджет от 7 трилиона долара, който по Конституция е под юрисдикцията на Конгреса.

Блокирането – 15-ото от 1981 г. насам – спря научни изследвания, финансов надзор, екологични проекти и редица други дейности.

Около 750 000 федерални служители получиха заповед да не работят, докато други – като военнослужещи и гранични агенти – работят без заплащане. Министерството на ветераните заяви, че ще продължи да осигурява погребения, но няма да поставя надгробни паметници или да коси тревата.

Ванс каза, че ако блокирането продължи повече от няколко дни, администрацията ще прибегне до нови уволнения, в допълнение към вече планираните 300 000 до декември. Американското патентно ведомство съобщи, че ще съкрати 1% от своите 14 000 служители. Лидерът на демократите в Камарата Хаким Джефрис предупреди, че замразяването на финансирането за Ню Йорк ще остави хиляди без работа.

Сенатор Чък Шумър заяви, че Тръмп използва американците като „пешки“ за партийни цели. Републиканецът Том Тилис пък предупреди, че спирането на инфраструктурни средства може да направи изхода от кризата още по-труден.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK