Виктор Орбан: Доналд Тръмп не е поискал да спра вноса на руски петрол

Унгария, заедно със съседна Словакия, са сред държавите в ЕС, които все още внасят руски петрол

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:21 ч. 01.10.2025 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не е поискал от Будапеща да прекрати вноса на петрол от Русия. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от БГНЕС. По-рано този месец Тръмп настоя съюзниците в НАТО да спрат покупките на руски изкопаеми горива, преди да пристъпи към нови санкции срещу Кремъл за прекратяване на войната в Украйна.

Унгария, заедно със съседна Словакия, са сред държавите в ЕС, които все още внасят руски петрол по тръбопровод.

„Никой не ме е молил да спирам крановете от Русия“, каза Орбан. „Американският президент уважава суверенитета на другите държави. Той просто ме попита каква е ситуацията – и това е важна разлика“, заяви Орбан пред журналисти на срещата на върха на ЕС в Копенхаген.

ЕК: Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ

Той подчерта, че предвид факта, че Унгария е без излаз на море, страната „няма никаква опция“ освен да продължи да внася петрол от Русия. „Не можем да променим географията, каквото и да е политическото искане“, добави Орбан.

Европейският съюз вече обяви планове да спре вноса на руски петрол и газ до края на 2027 г. и съобщи, че иска да прекрати вноса на втечнен природен газ (LNG) по-рано. Брюксел също разглежда възможността за въвеждане на мита върху оставащия внос на руски петрол в блока.

