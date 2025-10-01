Виктор Орбан: Доналд Тръмп не е поискал да спра вноса на руски петрол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не е поискал от Будапеща да прекрати вноса на петрол от Русия. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от БГНЕС. По-рано този месец Тръмп настоя съюзниците в НАТО да спрат покупките на руски изкопаеми горива, преди да пристъпи към нови санкции срещу Кремъл за прекратяване на войната в Украйна.

Унгария, заедно със съседна Словакия, са сред държавите в ЕС, които все още внасят руски петрол по тръбопровод.

„Никой не ме е молил да спирам крановете от Русия“, каза Орбан. „Американският президент уважава суверенитета на другите държави. Той просто ме попита каква е ситуацията – и това е важна разлика“, заяви Орбан пред журналисти на срещата на върха на ЕС в Копенхаген.

Той подчерта, че предвид факта, че Унгария е без излаз на море, страната „няма никаква опция“ освен да продължи да внася петрол от Русия. „Не можем да променим географията, каквото и да е политическото искане“, добави Орбан.

Европейският съюз вече обяви планове да спре вноса на руски петрол и газ до края на 2027 г. и съобщи, че иска да прекрати вноса на втечнен природен газ (LNG) по-рано. Брюксел също разглежда възможността за въвеждане на мита върху оставащия внос на руски петрол в блока.