Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ, съобщи говорител на Европейската комисия.
Той отбеляза, че комисията не разполага с данни как се използват внесените количества.
По неговите думи Белгия, Нидерландия, Франция, Испания, Португалия, Гърция, Словакия и Унгария са страните от този списък, като последните три внасят количества през газопровода "Турски поток".
Говорителят поясни, че осемте държави внасят руски газ по тръбопроводи или през терминали за втечнен газ, пише БТА.
Заради войната в Украйна ЕС наложи забрана за вноса на петрол от Русия с някои изключения, поясни говорителят.
По-рано тази седмица ЕК уточни, че се стреми да ускори прекратяването на вноса на руски изкопаеми горива.
