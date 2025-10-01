Правителството в Съединените щати спря работа в полунощ. Причината - републиканците и демократите в Конгреса не се разбраха за федералния бюджет. Какви ще са последиците?

Редица държавни институции не отвориха през днешния ден - сред тях и НАСА.

Те ще останат затворени за неопределен период от време, а хиляди служителите им са пуснати в неплатен отпуск.

Изключение обаче правят институциите, които са критични за обществото като например ръководството на въздушното движение, гранична полиция, армията.

Те ще продължат да работя, но няма да получават възнаграждение.

Пощите също продължават да работят. Към момента посолствата на Съединените щати по света, сред които и това в София, ще продължат паспортните и визови услуги.

Поради прекъсване на финансирането официалните профили в социалните мрежи няма да се актуализират редовно, с изключение на спешна информация.

Парите за здраве скараха демократи и републиканци. Демократите са недоволни заради съкращения на здравните помощи за социалнослабите по ключов закон, приет по времето но Обама.

Предложението на републиканците за удължаване на бюджета със седем седмици беше отхвърлено.

Последното най-дългото спиране на работата на правителството продължи повече от пет седмици и беше при първия мандат на Доналд Тръмп.

