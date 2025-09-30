Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би било „обида“ за Съединените щати, ако не получи Нобелова награда за мир заради „своята роля в решаването на редица конфликти“. Американският държавен глава, който отдавна се стреми към наградата, която ще бъде обявена на 10 октомври, направи последния си опит да подкрепи кандидатурата си, ден след като обяви мирния план за прекратяване на войната в Газа.

„Ще получите ли Нобелова награда? Абсолютно не. Те ще я дадат на някакъв човек, който не е направил нищо“, каза Тръмп, цитиран от БГНЕС. „Това би било голяма обида за нашата страна, ще ви кажа. Аз не я искам, искам страната да я получи. Тя трябва да я получи, защото никога не е имало нещо подобно“, допълни той.

Републиканецът отдавна е раздразнен от факта, че демократът Барак Обама спечели наградата през 2009 г., предаде АФП.

В речта си днес Тръмп повтори неотдавнашното си твърдение, че е разрешил седем войни, откакто се върна в Белия дом през януари. Тръмп обясни, че ако планът за Газа, който представи заедно с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом на 29 септември, проработи, „ще имаме осем, осем за осем месеца. Това е доста добре“.

Хамас все още не е отговорила на плана. Но шансовете американският президент да спечели Нобеловата награда за мир тази година се считат за близки до нула в Осло, където се намира седалището на наградата.

„Това е напълно немислимо“, заяви историкът Ойвинд Стенерсен, който е провел изследвания и е съавтор на книга за Нобеловата награда за мир.

Норвежкият Нобелов комитет също настоява, че не може да бъде повлиян от кампанията на Тръмп за наградата. „Разбира се, забелязваме, че медиите обръщат голямо внимание на определени кандидати. Но това наистина няма никакво влияние върху дискусиите, които се водят в комитета“, каза наскоро секретарят на комитета Кристиан Берг Харпвикен.

Администрацията на Тръмп наскоро изброи седемте войни, които според нея той е прекратил: между Камбоджа и Тайланд; Косово и Сърбия; Демократична република Конго и Руанда; Пакистан и Индия; Израел и Иран; Египет и Етиопия; и Армения и Азербайджан.

Но докато Тръмп бързо си приписа заслугите за някои от тях, например като обяви примирие между ядрените сили Делхи и Исламабад през май, много от твърденията му са частични или неточни.

