Тръмп с остра реч пред ООН: Европа пропада. Всеки мисли, че аз заслужавам Нобеловата награда за мир (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп произнесе остра и пропита със сарказъм реч пред Общото събрание на ООН, в която атакува европейските държави, миграционната политика, покупките на руска енергия и самата организация.

Тръмп започна с хвалби за постиженията на администрацията си, определяйки Америка като „най-процъфтяващата държава в света“ и говорейки за „златна ера на Америка“. Той дори заяви, че „всеки“ смята, че заслужава Нобеловата награда за мир, но настоя, че истинската награда са милионите спасени животи благодарение на прекратени от него войни.

По отношение на миграцията американският президент обвини ООН, че „финансира атака срещу Запада“ чрез паричната помощ за мигранти и че дори подпомага нелегалното влизане на мигранти в САЩ. „Европа пропада заради миграцията“, предупреди той.

Тръмп отправи и директна критика към европейските държави заради продължаващите покупки на руски петрол и газ, въпреки войната в Украйна. Той каза, че тези сделки трябва да бъдат прекратени незабавно, иначе „всички губим времето си“. Според него Китай и Индия са „основните спонсори“ на войната чрез енергийните си връзки с Москва, но и европейците допринасят. Той предупреди, че САЩ са готови да наложат „много силен нов кръг мита“ срещу Русия, но само ако Европа се присъедини към същите мерки, предаде БГНЕС.

От трибуната на ООН Тръмп реагира и на решението на няколко европейски държави да признаят Палестина. По думите му, това е „награда за Хамас“ въпреки зверствата и отказа за освобождаване на заложниците. Той призова за незабавно прекратяване на войната в Газа, започване на преговори и освобождаване на всички заложници.

Речта му съдържаше и саркастични подигравки към самата организация. Тръмп разказа как е попаднал на повреден ескалатор и неработещо аутокю в сградата на ООН, които използва като метафора за институция, която „има огромен потенциал, но дори не се доближава да го реализира“. Според него, всичко, което ООН прави, е да пише „много строги писма“, без да последват реални действия: „Празните думи не спират войни.“

