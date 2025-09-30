Хамас три-четири дни, за да отговори на плана за прекратяване на огъня в Газа. Това обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от световните агенции.

По неговите условия палестинската терористична организация трябва да се разоръжи напълно и да бъде изключена от бъдещо участие в управлението. „Просто чакаме Хамас. Или Хамас ще го направи, или няма. И ако не го направи, краят ще е много тъжен“, каза Тръмп.

На въпрос дали има място за преговори по мирния план, Тръмп отговори: "Не много".

Вчера Белият дом представи мирен план за ивицата Газа, който предлага прекратяване на конфликта между Израел и "Хамас", както и връщането на всички заложници в рамките на 72 часа след публичното приемане на споразумението от страна на Израел, отбелязва Ройтерс.

Ако и двете страни се съгласят с предложението, "войната ще приключи незабавно", се казва в плана. Израелските сили ще се оттеглят до договорените линии, за да се подготвят за освобождаването на заложниците. След като всички заложници бъдат освободени, Израел ще пусне на свобода 250 палестинци, излежаващи доживотни присъди в израелски затвори, както и 1700 жители на ивицата Газа, които бяха задържани след началото на конфликта на 7 октомври 2023 г., се посочва в плана.

Много страни по света, начело с арабски и мюсюлмански държави, приветстваха вчера мирния план. Египет, Йордания, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Турция, Индонезия и Пакистан заявиха в съвместно комюнике, че приветстват "ролята на американския президент и неговите искрени усилия за прекратяване на войната в Газа".

Те потвърдиха "желанието си да работят по положителен и конструктивен начин със САЩ и заинтересованите страни, за да финализират споразумението и да гарантират неговото изпълнение".

В същото време, Министерството на външните работи на България приветства конкретния план на американския президент за прекратяване на военните действия в Газа и отчита бързата и положителна реакция на Израел.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи план от 20 точки за прекратяване на войната в ивицата Газа, водена между Израел и „Хамас“, и за бъдещето на тази палестинска територия. Тази реална възможност трябва да бъде използвана и призоваваме регионалните партньори да окажат натиск върху Хамас да го направи без забавяне.

Призоваваме за незабавно прекратяване на огъня, безусловно освобождаване на заложниците и трайно прекратяване на войната. Необходим е незабавен, безпрепятствен, безопасен и траен хуманитарен достъп до Газа. Управление на Газа, свободно от насилие и тероризъм, е възможно“, заявиха от МВнР.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK