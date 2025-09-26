Нов скандал в самолета: Тръмп и Мелания заснети в ожесточен спор

Доналд и Мелания Тръмп бяха заснети в неловък разговор на борда на Marine One, като президентът е видян да размахва пръст към съпругата си, а първата дама поклаща глава.

Кадрите са заснети в сряда вечерта, докато двойката се прибира от Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Снимка: Getty Images

В един момент 79-годишният президент насочва пръст към Мелания, която е на 55 години, докато двамата водят разговор, седнали един срещу друг.

Видеото завършва с това как те слизат от хеликоптера Marine One и в крайна сметка се хващат за ръце, докато вървят заедно през южната морава на Белия дом.

По-рано тази година Тръмп даде съвети относно брака на френския президент Еманюел Макрон, след като се появиха шокиращи кадри, на които съпругата му Брижит го блъска в лицето, пише "DailyMail".

Сцената беше заснета от световните медии при пристигането на семейство Макрон в Ханой. На кадрите, заснети на пистата, се вижда как Брижит избутва Макрон с ръце, докато се намират на борда на президентския самолет.

Репортерът на Fox News, Питър Дуси, попита президента Тръмп:

„Имаше видео, на което първата дама на Франция удря съпруга си, Еманюел Макрон. Имате ли съвет от световен лидер към световен лидер за брака?“. Този въпрос бе зададен от репортера на Fox News, Питър Дуси към Тръмп.

„Увери се, че вратата остава затворена. Това не беше добре“, отговори Тръмп, с което предизвика смях в Овалния кабинет, където провеждаше прощална пресконференция за шефа на DOGE, Илон Мъск.