Салмонелата живее в червата на животни и хора. Бактерията се пренася на зеленчуците при докосване или поливане с мръсна вода. Оказва се, че е по-вероятно бактерията да остане върху доматите, които често се консумират сурови

Чери домати са причинили огнища на салмонела в много държави в Европа

Смята се, че чери доматите са в центъра на глобална епидемия от салмонела, предупредиха здравни власти.

Стотици хора в 20 страни – включително Обединеното кралство, САЩ и Канада – са се разболели от рядък щам на бактерията от 2023 г. насам.

Според актуалните данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC), досега са потвърдени 577 случая на вируса, който причинява потенциално животозастрашаващо хранително отравяне.

Най-много инфекции са регистрирани в Италия (123), Германия (113) и Австрия (76), докато Обединеното кралство и САЩ са регистрирали съответно 73 и 24.

Повечето от новите случаи във Великобритания наскоро са пътували до Италия или Малта, като се смята, че първият от тях е мястото, където е станало замърсяването.

Не са съобщени смъртни случаи, въпреки че десетки хора са били хоспитализирани в Европа.

Разследванията разкриха, че неприятното огнище е свързано с домати, отглеждани в Сицилия, Италия, където същият щам на Salmonella Strathcona ST2559 е открит във водата за напояване, използвана в зеленчукови ферми.

Същият рядък щам е причинил многократни огнища от 2011 г. насам, всички свързани със сицилиански домати, съобщиха експерти от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията.

Европейската здравна организация преди това предупреди, че случаите могат да продължат да се увеличават.

Говорител заяви: „Вероятно ще възникнат нови огнища в бъдещите сезони, докато не бъде установена основната причина за замърсяването и не бъдат приложени мерки за контрол.“

„Повтарянето на случаите през 2025 г., включително тези без история на пътуване, предполага продължаващо предаване и разпространение на замърсени продукти извън Италия. Наличието на случаи в множество страни подчертава необходимостта от непрекъснато наблюдение и координиран междусекторен отговор.“

Салмонелата е хранителен вирус и годишните данни на Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) разкриват, че е имало значително увеличение на инфекциите със салмонела в Англия, пише изданието „Сън“.

През 2024 г. случаите достигнаха рекордно високо ниво за десетилетие, като се увеличиха с почти една пета за една година до над 10 000 случая.

Но отделни данни от миналия месец разкриха, че случаите през първото тримесечие на 2025 г. са били дори по-високи от тези през 2024 г., като между януари и март 2025 г. са регистрирани около 1588 случая, в сравнение с 1541, докладвани за същия период през 2024 г.

Децата под 10-годишна възраст бяха особено засегнати, представлявайки 21,5% от случаите.

Снимка: istockphoto.com

Откъде идва салмонелата?

Салмонелата живее в червата на животни и хора и се разпространява чрез изпражнения.

Храната може да се замърси, ако се отглежда в мръсна вода, докосвана е с мръсни ръце или се е допирала до повърхности, изложени на животински отпадъци.

Това замърсяване може да се случи на всеки етап - от фермата до чинията, включително поливане със замърсена вода, лоша хигиена по време на прибиране на реколтата или кръстосано замърсяване по време на опаковане.

Ето как пресни продукти като домати, особено когато се консумират сурови, могат да се окажат заразени с бактерията.

Салмонелата може да се прилепи към пресни продукти като домати, а изследванията показват, че текстурата им ги прави по-склонни да задържат бактериите.

Рискът е още по-голям, защото доматите често се консумират сурови, за разлика от сготвената храна, която обикновено би убила всички бактерии. Тя се среща често и в сурови яйца, недопечено пилешко месо и неизмити листа от салата.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK