Зигмундур Давид Гунлаугсон пише в публикация във Facebook, че откритите комари са много лоша новина за Исландия.

Той разказва как е бил ухапан миналия петък вечерта от муха, която прилича на комар. Затова смята, че е възможно той да е първият човек, ухапан от комар в Исландия, пише исландският вестник Dagblaðið Vísir.

„Това е тъжна новина. Друго нещо, което направи Исландия толкова добра, е промяната към по-лошо.“

Той казва, че е бил ухапван от комари в чужбина: „Имам особен неприязън към комарите, но за съжаление не е взаимно, защото те са много привлечени от мен. Миналата година не можех да ходя известно време и не можех да си обуя обувки след ухапване от комар в Швеция.“

В коментарите към публикацията на Зигмундур Давид Гунлаугсон има оживена дискусия.

Някои са доста сериозни и посочват, че вероятният виновник е кораб, който е акостирал в Грундартанги. Някои обаче не се сдържат и се подиграват на политика.

