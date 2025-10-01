Изключително оспорван край на надпреварата за най-дебела мечка в „Седмицата на дебелите мечки“. Тази година мечката Чънк успя да спечели.

Ежегодното онлайн състезание кани публиката да наблюдава 12 мечки в Националния парк и резерват Катмай в Аляска чрез уебкамери на живо. Зрителите гласуват в турнир с елиминации в рамките на една седмица.

Официално известен като Мечка 32, Чънк триумфира над Мечка 856 във финалната група, според общите резултати на уебсайта на организаторите. Организаторите на състезанието оцениха впечатляващото тегло на Чънк на 544 кг, като не претегляха директно отделните мечки поради съображения за безопасност.

Снимка: National Park Service

Мечките могат да качват до 2 килограма на ден по време на летния си период на хранене. Майк Фиц, натуралист за explore.org, коментира: „Въпреки счупената си челюст, той остава една от най-големите и най-лошите мечки в река Брукс.“ Фиц предполага, че нараняването вероятно е дошло от бой с друга мечка.

Състезанието е изключително популярно. Тази година то привлече над 1,5 милиона гласа от фенове, които наблюдаваха как мечките се хранят с рекорден улов на есенна сьомга.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK