Вълна от коментари и споделяния в социалните мрежи на фалшива новина за змия, умряла, след като ухапала пиян мъж в Крапинско-загорската жупания в Хърватия.

Невероятната история как алкохолът в кръвта на хърватина Щеф Радулич го спасил от отровното ухапване на усойница, зарадва мнозина от любителите на чашката и вероятно им даде аргумент в бъдещи семейни спорове, но сюжетът е изцяло плод на въображението.

Още по-невероятното в разказа е как влечугото се отровило от алкохола и умряло, а „имунизираният“ 42-годишен бизнесмен се опитал да помогне, като закарал змията на ветеринар.

Всъщност историята произхожда от сатиричния хърватски сайт NewsBar, известен с публикуването единствено на фалшиви новини и небивалици. Оригиналното заглавие гласи: „Усойница ухапа Загорец и почина от алкохолно отравяне“. В материала дори се твърди, че в змията били открити 5,1 промила алкохол, а лекарите изпратили резултатите на Щеф, за да докаже пред жена си, че трябва да продължи да пие.

Фалшивата новина е публикувана за първи път преди повече от пет години, но периодично е „преоткривана“.

В България се срещат 17 вида змии от 6 семейства. От тях 6 вида имат способността да произвеждат токсини, като само на два от тях отровата е относително опасна за човека - пепелянката и усойницата.

Едни от хората, при които рискът от ухапване от змии е най-голям, са работниците в Национална компания „Железопътна инфраструктура“, които поддържат 4 000 километра жп инфраструктура. Поради това имат и написани инструкции за мерки, които се предприемат при ухапване от усойница или пепелянка.

Сред основните съвети да не се поставя турникет, да не се правят разрези или да се гори мястото на ухапване, е записано да не се приема алкохол.

Американска академия по Кардиопулмонарна и първа помощ посочва, че повечето ухапвания на змии се случват, когато жертвата се опитва да взаимодейства със змията. Mъжете (на възраст от 20 до 40 години) са основните жертви и тези атаки се случват след безразсъдно поведение, предизвикано от консумация на алкохол.

Един от митовете е, че пиенето на алкохол след ухапване от змия лекува. Напротив – забранява се приемът на алкохол или напитки с кофеин, тъй като ускоряват абсорбцията на отровата в тялото, защото увеличават скоростта на кръвообращение. Също трябва да се отбележи, че змиите не смучат кръв.

