Череп „напълно променя“ и пренаписва разбиранията за човешката еволюция

Череп на човек на около един милион години, открит в Китай, подсказва, че нашият вид Homo sapiens, е започнал да се появява поне половин милион години по-рано, отколкото се смяташе досега. Това твърдят изследователи в ново проучване.

Откритието показва също, че сме съжителствали с други сродни видове, включително неандерталците, много по-дълго, отколкото сме предполагали.

Учените твърдят, че техният анализ „напълно променя“ разбиранията ни за човешката еволюция и, ако е верен, със сигурност ще пренапише ключова ранна глава от нашата история, съобщи Би Би Си.

Други експерти в областта, където има много разногласия относно произхода на човека, казват, че заключенията на новото проучване са правдоподобни, но далеч не са сигурни.

Откритието, публикувано в едно от водещите научни списания Science, шокира изследователския екип, включващ учени от университет в Китай и от Британския музей по естествена история.

„Още в самото начало, когато получихме резултата, помислихме, че е невероятно. Как може да е толкова далеч в миналото? Но ние го тествахме отново и отново, за да проверим всички модели, използвахме всички методи и сега сме уверени в резултата и всъщност сме много развълнувани“, заяви проф. Сиджун Ни от университета Фудан, съвместно ръководил анализа.

Когато учените открили черепа, наречен Yunxian 2, първоначално предположили, че принадлежи на наш по-ранен предшественик, Homo erectus, първите хора с големи мозъци. Причината е, че той датира от преди около един милион години, много преди да се смята, че са се появили по-развитите хора.

Homo erectus в крайна сметка еволюира и преди 600 000 години започва да се разделя на неандерталци и нашия вид – Homo sapiens.

Но новият анализ на Yunxian 2, който е проверен от независими експерти, показва, че той не е Homo erectus.

Сега се смята, че това е ранен вариант на Homo longi, сроден вид с подобно ниво на развитие като неандерталците и Homo sapiens.

Генетичните доказателства сочат, че той е съществувал заедно с тях, така че ако Yunxian 2 е живял на Земята преди един милион години, ранните версии на неандерталците и нашия вид вероятно са съществували по същото време.

Този изненадващ анализ драстично променя времевата линия на еволюцията на хората с големи мозъци с поне половин милион години назад, според проф. Крис Стрингър от Британския музей по естествена история, съръководител на изследването.

Той обясни, че вероятно някъде на нашата планета има фосили на Homo sapiens, на възраст от милиони години – просто все още не сме ги открили.

Има два начина да се определи видът на ранния човек и да се изчисли кога е живял на Земята – чрез анализ на формата на черепа и чрез генетични данни. В случая с Yunxian 2 са използвани и двата метода и при всеки от тях е достигнато до едно и също заключение.

Но други изследователи, като д-р Айлуин Скали, еволюционен генетик от Университета Кеймбридж, твърдят, че и двата метода са свързани със значителна несигурност.

„Трябва да сме особено внимателни при оценката на времевите рамки, защото това е много трудно, независимо дали гледаме генетични или фосилни доказателства. Дори с най-голямото количество генетични данни е много трудно да се определи времето, в което тези популации са съжителствали, с точност до 100 000 години или дори повече“, каза той.

Той посочи, че макар заключенията на проф. Ни и Стрингър да са правдоподобни, те са далеч от сигурни и са необходими повече доказателства, за да се потвърдят.

„Тази картина все още ни е доста неясна, така че ако заключенията от това проучване бъдат подкрепени от други анализи, в идеалния случай от генетични данни, тогава мисля, че ще започнем да се чувстваме все по-уверени в тях“, заяви той.

Най-ранните известни доказателства за ранни Homo sapiens в Африка са отпреди 300 000 години, така че е изкушаващо да се заключи, че нашият вид може да се е появил първо в Азия.

Но според проф. Стрингър на този етап няма достатъчно доказателства, за да сме сигурни, защото в Африка и Европа има човешки фосили, които също са на милион години и трябва да бъдат включени в анализа.

„Има някои генетични доказателства, които сочат към още по-ранното появяване на нашия вид, който може да се е преплела с нашата линия, но това все още не е доказано“, отбеляза ученият.

По-ранната времева линия означава, че трите вида хора са съжителствали на планетата около 800 000 години, много по-дълго, отколкото се смяташе досега, и вероятно са си взаимодействали и са се кръстосвали през това време.

По-ранното появяване помага да се разбере смисъла на десетките човешки фосили, датиращи отпреди 800 000 години и 100 000 години, които учените са намирали за трудни за класифициране и намиране на мястото им в родословното дърво на човека – т.нар. „бъркотия в средата“.

По-ранната поява на на Homo sapiens, Homo longi и неандерталците решава проблема. Това означава, че сега е възможно да се групират трудно класифицираните фосили като подгрупи, принадлежащи към една от „големите три“ или към техните по-примитивни предци – азиатските Homo erectus и heidelbergensis, според проф. Ни.

„Човешката еволюция е като дърво. Това дърво има няколко клона, като три от тях са тясно свързани и вероятно са се кръстосвали помежду си, съжителствайки в продължение на почти 1 милион години. Това е невероятен резултат“, обясни той.

Черепът е бил изкопан заедно с други два от провинция Хубей. Те обаче са били повредени и смачкани, което е една от причините Yunxian 2 първоначално да бъде погрешно класифициран като erectus.

За да ги възстановят в първоначалната им форма, екипът на проф. Ни сканирал черепите и ги коригирал с помощта на компютърно моделиране, след което отпечатал реплики на 3D принтер.

Виждайки ги такива, каквито са били в действителност, позволило на учените да ги прекласифицират като отделна, по-развита група хора.