dalivali.bg
София
сега Дъжд 11°
08 Дъжд 11°
09 Дъжд 10°
10 Дъжд 10°
11 Дъжд 10°
Последни
новини
Дъжд
Космическо време
Светът

40 изтребителя Eurofighter Typhoon за няколко милиарда долара: Британският премиер пристига в Турция

20 от 40-те самолета ще бъдат експлоатирани от Кралските военновъздушни сили (RAF), за да се осигури по-бърза доставка

Снимка: Getty Images

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  06:48 ч. 27.10.2025 г.

Британският премиер Киър Стармър се очаква да пристигне днес в Анкара за първото си официално посещение в Турция, за да финализира сделка за 40 изтребителя „Юрофайтър Тайфун“ (Eurofighter Typhoon) на стойност няколко милиарда долара, съобщи "Тюркийе Тудей".

Позовавайки се на множество източници, изданието "Мидъл Ийст Ай" (Middle East Eye) съобщи вчера, че Турция и Обединеното кралство са готови да сключат дълго договаряната сделка по време на посещението на Стармър. Два изтребителя „Юрофайтър Тайфун“ са изпратени в Анкара преди пътуването, съобщи турски източник, въпреки че остава неясно дали самолетите ще останат в Турция или ще бъдат разположени символично.

Япония вдигна изтребители заради руски бомбардировачи край бреговете си

Източник, запознат с преговорите, каза, че съгласно проектоспоразумението 20 от 40-те самолета ще бъдат експлоатирани от Кралските военновъздушни сили (RAF), за да се осигури по-бърза доставка, докато останалите 20 по-късно ще бъдат персонализирани по турски спецификации.

Съобщава се, че президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е отложил заседание на кабинета, за да се съобрази с посещението на Стармър. Пътуването съвпада с планираното посещение на германския канцлер Фридрих Мерц в Турция на 30 октомври за разговори за двустранните отношения и международни въпроси.

Междувременно преговорите за продажба на 40-те изтребителя на Турция са в последната си фаза, след като Германия оттегли дългогодишните си възражения, заяви главният изпълнителен директор на компанията "Еърбъс Дифенс енд Спейс" (Airbus Defense and Space) Михаел Шолхорн пред Анадолската агенция.

Решенията за Украйна: Лондон дава на Киев многоцелеви ракети, Париж - изтребители „Мираж“

Турция и Обединеното кралство подписаха меморандум за разбирателство на 23 юли, с който Анкара може да използва „Юрофайтър“. Споразумението последва одобрението на Съвета за сигурност на Германия за износ на 40 самолета.

Според турските медии НТВ и Аксам се очаква окончателната сделка за "Юрофайтър" да бъде сключена по време на предстоящото посещение на Стармър.

Посещението идва след обиколката на Ердоган в три държави от Персийския залив тази седмица, отбелязва "Тюркийе тудей". Говорейки пред журналисти на борда на обратния полет от Кувейт, Катар и Оман, Ердоган разкри, че Турция преговаря с двете държави от Персийския залив за потенциални покупки на „Юрофайтър“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
"Пирогов": Детето, пострадало на Седемте рилски езера, остава в детската неврохирургия

"Пирогов": Детето, пострадало на Седемте рилски езера, остава в детската неврохирургия
Политолози: Затварянето на „Лукойл“ ще удари бюджета и ще взриви политическата сцена

Политолози: Затварянето на „Лукойл“ ще удари бюджета и ще взриви политическата сцена
Над 150 000 българи празнуват имен ден: Как отбелязват Димитровден в страната?

Над 150 000 българи празнуват имен ден: Как отбелязват Димитровден в страната?
На 26 октомври „небето се отваря“ и се чака първия сняг: Димитровден е!

На 26 октомври „небето се отваря“ и се чака първия сняг: Димитровден е!
След сблъсъците по делото "Сияна": Има ли манипулации и лъжливи заключения сред автоекспертите в съда?

След сблъсъците по делото "Сияна": Има ли манипулации и лъжливи заключения сред автоекспертите в съда?
Тази сутрин
Снимка: Столичната библиотека на 97 г.: Ден на отворените врати
Столичната библиотека на 97 г.: Ден на отворените врати
Снимка: Туршия по Врачански: Продуктите за 20-литров бидон струват около 22 лв.
Туршия по Врачански: Продуктите за 20-литров бидон струват около 22 лв.
Снимка: Психолог: Откъде децата да научат мирно решаване на конфликти - възрастните не го можем
Психолог: Откъде децата да научат мирно решаване на конфликти - възрастните не го можем
Лице в лице
Снимка: Санкциите, "Лукойл" и горивата
Санкциите, "Лукойл" и горивата
Снимка: Причините за агресията сред младите и има ли противодействие?
Причините за агресията сред младите и има ли противодействие?
Снимка: Санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт"
Санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт"
Тази събота и неделя
Снимка: По пътя към еврото
По пътя към еврото
Снимка: Сладкиш "Трес лечес"
Сладкиш "Трес лечес"
Снимка: Празник в Сливен
Празник в Сливен
120 минути
Снимка: В главната роля: Азис
В главната роля: Азис
Снимка: Престъпления без наказания
Престъпления без наказания
Снимка: Децата, които винаги носят нож
Децата, които винаги носят нож