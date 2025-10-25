Без решение за далекобойни ракети за Украйна, но с обещание за засилване на икономическия натиск върху Русия завърши снощната среща на т.нар. „Коалиция на желаещите“ в Лондон.

Западните партньори на Киев се ангажираха постепенно да изключат руските петрол и газ от глобалните пазари.

Лондон обяви, че ще предостави на Украйна над 5000 леки многоцелеви ракети, а още в следващите дни Париж ще изпрати от своите изтребители "Мираж".

След като в четвъртък Европейският съюз не постигна единодушие за финансиране на голям заем за Киев с руските замразени активи, премиерът на Дания изрази надежда за такова споразумение преди Коледа.

