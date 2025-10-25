Япония вдигна по тревога изтребители, след като руски бомбардировачи, способни да носят ядрено оръжие, прелетяха близо до японското крайбрежие над международни води, съобщава Independent.

Русия обяви, че полетът е бил „рутинен“ и е извършен изцяло над „неутрални“ води.

Японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми съобщи, че изтребители на японските ВВС са били издигнати, за да следят руските самолети, приближаващи се до Японско море. По данни на министерството, два бомбардировача Ту-95, придружени от два изтребителя Су-35, първоначално са се насочили към остров Садо, след което са обърнали на север.

Японските власти публикуваха и карта с полета на руските самолети, проследен по западното крайбрежие на страната над Японско море. „Русия извършва активни военни операции около нашата страна ежедневно, дори докато продължава инвазията си в Украйна. Tова е реалността“, коментира Коидзуми в X.

Руското министерство на отбраната заяви , че двата самолета са извършили 11-часов полет над „неутралните води на Японско море“, спазвайки стриктно международните правила за въздушно пространство.

Подобни инциденти не са прецедент – още през януари Русия беше обвинена, че е прелитала с бомбардировачи над международни води в близост до Япония.

Инцидентът този път стана само часове преди новият японски премиер Санае Такаичи да произнесе първата си реч пред парламента след встъпването си в длъжност, в която обеща ускоряване на програмата за укрепване на националната отбрана. Такаичи заяви, че военните действия на Русия, както и на Китай и Северна Корея, представляват „сериозна заплаха“.

