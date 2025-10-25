Япония вдигна по тревога изтребители, след като руски бомбардировачи, способни да носят ядрено оръжие, прелетяха близо до японското крайбрежие над международни води, съобщава Independent.
Русия обяви, че полетът е бил „рутинен“ и е извършен изцяло над „неутрални“ води.
Японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми съобщи, че изтребители на японските ВВС са били издигнати, за да следят руските самолети, приближаващи се до Японско море. По данни на министерството, два бомбардировача Ту-95, придружени от два изтребителя Су-35, първоначално са се насочили към остров Садо, след което са обърнали на север.
本日、日本海に飛来したロシアの爆撃機・戦闘機に対し、航空自衛隊の戦闘機がスクランブル発進しました。飛来したTu-95は核兵器を搭載可能な戦略爆撃機、Su-35はウクライナ侵略にも使われている多用途戦闘機です。ロシアは、ウクライナ侵略を行いつつ、我が国周辺でも日常的に活発な軍事活動を行ってい… pic.twitter.com/Rh8zurHEES— 小泉進次郎 (@shinjirokoiz) October 24, 2025
Японските власти публикуваха и карта с полета на руските самолети, проследен по западното крайбрежие на страната над Японско море. „Русия извършва активни военни операции около нашата страна ежедневно, дори докато продължава инвазията си в Украйна. Tова е реалността“, коментира Коидзуми в X.
Руското министерство на отбраната заяви , че двата самолета са извършили 11-часов полет над „неутралните води на Японско море“, спазвайки стриктно международните правила за въздушно пространство.
Подобни инциденти не са прецедент – още през януари Русия беше обвинена, че е прелитала с бомбардировачи над международни води в близост до Япония.
Инцидентът този път стана само часове преди новият японски премиер Санае Такаичи да произнесе първата си реч пред парламента след встъпването си в длъжност, в която обеща ускоряване на програмата за укрепване на националната отбрана. Такаичи заяви, че военните действия на Русия, както и на Китай и Северна Корея, представляват „сериозна заплаха“.
