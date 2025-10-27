10 души ще бъдат съдени в Париж за сексистки кибертормоз на първата дама на Франция Брижит Макрон, срещу която се тиражира фалшива новина, твърдяща, че тя е транссексуална, предаде Франс пес.

Брижит Макрон може да се подложи на инвазивен медицински преглед след твърденията, че първата дама е мъж

Подобна жалба семейство Макрон е завело и в САЩ срещу разпространителите на невярното твърдение там.

В съда днес ще се явят осем мъже и две жени, на възраст между 41 и 60 години. Подозира се, че те са изрекли по адрес на първата дама злонамерени думи, касаещи пола и сексуалността ѝ и че са асимилирали разликата във възрастта между нея и президента Макрон с педофилия, се казва изявление на прокуратурата на Париж.

Фалшивата новина се зароди още с избирането на Макрон за президент преди осем години. Тя доби и особена популярност в САЩ, където президентската двойка съди подкастърката и привърженичка на Доналд Тръмп - Кендис Оуънс за разпространяване на неверни твърдения.

Много от съдените днес в Париж за кибертормоз са споделили публикации на Оуънс, която има милиони абонати в социалните мрежи и която е и авторка на серия от видеа, озаглавена „Да стане Брижит“.

Семейството на Еманюел Макрон ще представи „научни доказателства“, че Брижит е жена

Така например някои от обвиняемите са постнали фалшифицирана страница на сп. „Тайм“, на която се вижда Брижит Макрон, избрана за „мъж на годината“.  Друг обвиняем пък е твърдял, че 2000 души са готови да обиколят къщите в Амиен -  родното място на семейство Макрон - за да разберат какво се крие зад "случая с Брижит Макрон".

До делото се стигна след жалба на Брижит Макрон през август миналата година, която доведе до серия от арести.

Сред обвиняемите са Орелиен Поарсон-Атлан, известна в социалните мрежи като Зое Саган, и Делфин Ж., представяща се като журналистка и медиум, известна и с името Амандин Рой. Двете до голяма степен разпространиха невярното твърдение, че Брижит Макрон е родена като Жан-Мишел Троньо и е приела самоличността Брижит, след като си е сменила пола. Жан-Мишел Троньо е братът на Брижит Макрон

Сред останалите обвиняеми има общински съветник, галерист и преподавател. Те могат да получат до две години затвор.      

Делфин Ж. вече беше осъдена  за оклеветяване през септември миналата година и трябва да плати няколко хиляди евро обезщетение за нанесени морални вреди на Брижит Макрон и 5000 евро на брат й Жан-Мишел.

