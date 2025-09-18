Семейството на Еманюел Макрон ще представи „научни доказателства“, че Брижит е жена

Еманюел Макрон и съпругата му Брижит планират да представят „фотографски и научни доказателства“ пред американски съд, за да докажат, че г-жа Макрон е жена.

Френският президент и първата дама ще представят документацията по делото за клевета, което заведоха срещу десния влиятелен блогър Кандис Оуенс, след като тя разпространи убеждението си, че Брижит Макрон е родена като мъж, заяви адвокатът на семейство Макрон.

В интервю за подкаста „Fame Under Fire“ на Би Би Си адвокатът по делото, Том Клеър, заяви, че Брижит е сметнала твърденията за „невероятно разстройващи“ и че те са „отвлекли вниманието“ на френския президент.

Снимка: Getty Images

„Не искам да подскажа, че това по някакъв начин го е извадило от равновесие. Но както всеки, който се опитва да съвмести кариера и семеен живот, когато семейството ти е подложено на нападки, това те изтощава. И той не е имунизиран срещу това, защото е президент на държава“, каза Клеър.

Адвокатът заяви, че ще има „експертни показания, които ще бъдат от научен характер“ и макар че на този етап няма да разкрие точния им характер, той каза, че двойката е готова да докаже напълно „както в общ, така и в конкретен план“, че твърденията на Оуенс са неверни.

„Това е процес, на който тя ще трябва да се подложи по много публичен начин. Но тя е готова да го направи. Тя е твърдо решена да направи всичко необходимо, за да изясни нещата. Ако неприятното и неудобното усещане, което изпитва, когато се разкрива по този начин, е необходимо, за да изясни нещата и да сложи край на това, тя е на 100% готова да поеме тази тежест“, поясни адвокатът на семейство Макрон.

Снимка: Reuters

На въпроса дали Макрон ще предостави снимки на Брижит бременна и отглеждаща децата си, адвокатът отговори, че такива снимки съществуват и ще бъдат представени в съда, където има правила и стандарти.

Бивш коментатор за консервативния американски медиен канал Daily Wire, с милиони последователи в социалните медии, Оуенс многократно е изразявала мнението си, че Брижит Макрон е мъж.

През март 2024 г. тя заяви, че ще заложи „цялата си професионална репутация“ на това твърдение.

Снимка: Getty Images

Убеждението се появи в периферни онлайн пространства години по-рано, по-специално чрез видеоклип в YouTube от 2021 г. на френските блогъри Амандин Рой и Наташа Рей.

Първоначално Макрон спечели дело за клевета във Франция срещу Рой и Рей през 2024 г., но решението беше отменено при обжалване през 2025 г. на основание свобода на изразяване, а не на база на истината. Макрон обжалва решението.

През юли семейство Макрон заведоха дело срещу Оуенс в САЩ. В него се твърди, че тя „е пренебрегнала всички достоверни доказателства, опровергаващи твърдението й, в полза на известни конспиративни теоретици и доказани клеветници“.

Адвокатите на Оуенс отговориха на съдебния иск с молба за отхвърляне, като изтъкнаха, че делото не е трябвало да бъде заведено в Делауеър, тъй като според нея то не е свързано с нейния бизнес, регистриран в този щат.

Според тях, ако тя се защитава там, това би ѝ причинило „значителни финансови и оперативни затруднения“.