Брижит Макрон може да се подложи на инвазивен медицински преглед след твърденията, че първата дама е мъж

Френската първа дама Брижит Макрон може да бъде принудена да се подложи на медицински преглед в продължаващата си битка да докаже, че не е мъж.

Дясната американска инфлуенсърка Кандис Оуенс казва, че ще поиска инвазивната процедура, докато се бори с дело, заведено от Бриджит и съпруга ѝ, президента Еманюел Макрон.

Френската влиятелна двойка предприе действия срещу Оуенс, след като тя многократно твърдеше пред огромната си аудитория, че 72-годишната Брижит е родена мъж. Оуенс заяви в понеделник: „Ще поискаме Бриджит да седне на преглед при независим лекар. „Идваме за медицинските ѝ досиета.“

Миналата седмица адвокатът на Макрон, Том Клеър, заяви пред Би Би Си, че двойката се готви да представи „фотографски и научни“ доказателства, които опровергават твърденията на Оуенс.

Семейство Макрон заведоха дело за клевета през юли и адвокатският екип казва, че са готови да се борят. Делото все още е в ранен етап и враждуващите страни все още не са се изправили в съдебна зала.

Съществуват снимки на Брижит, когато е бременна, и ще бъдат представени в съда, потвърди адвокатът.

Снимка: EPA

Блогърките Наташа Рей и Амандин Рой твърдяха във видео в YouTube, че Брижит е родена като мъж с името Жан-Мишел Троньо - името на по-големия ѝ брат - и че никога не е раждала трите си деца. Семейство Макрон съди Рей и Рой за клевета в Париж.

През 2024 г. те спечелиха делото и двете жени бяха глобени със символични суми. Но през юни тази година апелативен съд отмени това решение, не защото твърденията бяха счетени за верни, а на основание свобода на словото. Сега семейство Макрон обжалват това отменяне.