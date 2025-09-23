dalivali.bg
Брижит Макрон може да се подложи на инвазивен медицински преглед след твърденията, че първата дама е мъж

Американска дясна инфлуенсърка твърди, че Брижит е родена като мъж с името Жан-Мишел Троньо - името на по-големия ѝ брат

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:21 ч. 23.09.2025 г.

Френската първа дама Брижит Макрон може да бъде принудена да се подложи на медицински преглед в продължаващата си битка да докаже, че не е мъж.

Дясната американска инфлуенсърка Кандис Оуенс казва, че ще поиска инвазивната процедура, докато се бори с дело, заведено от Бриджит и съпруга ѝ, президента Еманюел Макрон.

„Стой далеч, загубеняк такъв“: Четец на устни разкри репликите между Еманюел Макрон и Брижит след блъскането в лицето (ВИДЕО)

Френската влиятелна двойка предприе действия срещу Оуенс, след като тя многократно твърдеше пред огромната си аудитория, че 72-годишната Брижит е родена мъж. Оуенс заяви в понеделник: „Ще поискаме Бриджит да седне на преглед при независим лекар. „Идваме за медицинските ѝ досиета.“

Миналата седмица адвокатът на Макрон, Том Клеър, заяви пред Би Би Си, че двойката се готви да представи „фотографски и научни“ доказателства, които опровергават твърденията на Оуенс.

Семейството на Еманюел Макрон ще представи „научни доказателства“, че Брижит е жена

Семейство Макрон заведоха дело за клевета през юли и адвокатският екип казва, че са готови да се борят. Делото все още е в ранен етап и враждуващите страни все още не са се изправили в съдебна зала.

Съществуват снимки на Брижит, когато е бременна, и ще бъдат представени в съда, потвърди адвокатът.

Снимка: EPA

Блогърките Наташа Рей и Амандин Рой твърдяха във видео в YouTube, че Брижит е родена като мъж с името Жан-Мишел Троньо - името на по-големия ѝ брат - и че никога не е раждала трите си деца. Семейство Макрон съди Рей и Рой за клевета в Париж.

През 2024 г. те спечелиха делото и двете жени бяха глобени със символични суми. Но през юни тази година апелативен съд отмени това решение, не защото твърденията бяха счетени за верни, а на основание свобода на словото. Сега семейство Макрон обжалват това отменяне.

Семейство Макрон с дело за клевета в САЩ заради твърденията, че Брижит е мъж

